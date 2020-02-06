3支女孩最愛粉色潤唇膏 雅詩蘭黛情人節送粉紅小包超Ｑ

今年是2020年，也意欲「愛你愛你」，讓今年情人節別具意義，雅詩蘭黛特別選出3支女孩一定愛的粉嫩潤唇膏，不僅顏色招桃花，戴口罩時塗也能保濕，消費滿2,020元，還加送絕對粉嫩口紅收納包，粉紅色的口紅收包，還有內含補妝鏡，一拿出來就是讓朋友們驚豔。

這三款唇膏，很適合男生買給心儀的女生或女友，女生也能買給自己擦上好氣色。3色包括珊瑚玫瑰唇色的絕對慾望奢華潤唇膏#127珊瑚玫瑰，有著溫柔色調，還被大陸小紅書稱為「斬男必備色」。#260清純嫩粉紅則是走甜甜溫柔路線，適合空靈感少女使用，女星楊冪也是最愛這款色。

#535甜蜜桃粉紅則是甜桃的粉嫩色，接近櫻花嫩粉，是春夏必備的顏色，讓人一看就愛上。