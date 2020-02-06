快訊

「沒人想生病」首例武漢肺炎患者出院 手寫信道謝：在台灣很幸福

禁令太突然…寶瓶星號還在外海 上千名台灣人恐回不來？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3支女孩最愛粉色潤唇膏 雅詩蘭黛情人節送粉紅小包超Ｑ

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
雅詩蘭黛情人節推薦三款絕對慾望奢華潤唇膏，各1,200元，消費滿額送絕對粉嫩口紅收納包。圖／雅詩蘭黛提供

今年是2020年，也意欲「愛你愛你」，讓今年情人節別具意義，雅詩蘭黛特別選出3支女孩一定愛的粉嫩潤唇膏，不僅顏色招桃花，戴口罩時塗也能保濕，消費滿2,020元，還加送絕對粉嫩口紅收納包，粉紅色的口紅收包，還有內含補妝鏡，一拿出來就是讓朋友們驚豔。

這三款唇膏，很適合男生買給心儀的女生或女友，女生也能買給自己擦上好氣色。3色包括珊瑚玫瑰唇色的絕對慾望奢華潤唇膏#127珊瑚玫瑰，有著溫柔色調，還被大陸小紅書稱為「斬男必備色」。#260清純嫩粉紅則是走甜甜溫柔路線，適合空靈感少女使用，女星楊冪也是最愛這款色。

#535甜蜜桃粉紅則是甜桃的粉嫩色，接近櫻花嫩粉，是春夏必備的顏色，讓人一看就愛上。

2月7日至16日於全台雅詩蘭黛專櫃，消費滿2,020元（至少含一件口紅產品），送絕對粉嫩口紅收納包；2月10日至14日於雅詩蘭黛官網消費滿2,020 (需含1件口紅產品或唇部保養)，也送絕對粉嫩口紅收納包。

於雅詩蘭黛專櫃、線上購物，指定時間消費滿額送絕對粉嫩口紅收納包。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛情人節推薦三款絕對慾望奢華潤唇膏，各1,200元，消費滿額送絕對粉嫩口紅收納包。圖／雅詩蘭黛提供
情人節要用純膏來招桃花。圖／雅詩蘭黛提供

珊瑚 口罩 小紅書
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

Hello Kitty花束巧克力、絨毛娃娃組超萌！7-11「情人節送禮」甜在心

呼叫電影迷！MIU MIU情人節推影史經典放閃T恤

陸送情人節大禮 14日起降750億美元進口商品關稅

疫情時代的情人節 百貨首推3千送2百連珠寶黃金也適用

相關新聞

最貴在世畫家David Hockney 向日葵登香港蘇富比春拍

香港蘇富比（Sotheby's）春季拍賣將於2020年4月3日起至8日止陸續登場，其中焦點為4月6日晚間的當代藝術拍賣，...

向東京奧運致敬 經典鞋款重新回歸

運動品牌翻玩經典鞋款，迎接東京奧運來臨，Onitsuka Tiger鬼塚虎推出新鞋款，靈感來自日本國家隊於1964年東京...

3支女孩最愛粉色潤唇膏 雅詩蘭黛情人節送粉紅小包超Ｑ

今年是2020年，也意欲「愛你愛你」，讓今年情人節別具意義，雅詩蘭黛特別選出3支女孩一定愛的粉嫩潤唇膏，不僅顏色招桃花，...

7-11、全家便利商店「期間限定霜淇淋」新貨到！哈根達斯冰淇淋蛋糕快搶吃

雖然最近天氣還是涼颼颼，但絲毫不減大家吃冰的慾望，7－ELEVEN、全家便利商店分別祭出期間限定的巧克力霜淇淋、重乳草莓...

Hello Kitty花束巧克力、絨毛娃娃組超萌！7-11「情人節送禮」甜在心

下週就是西洋情人節，7－ELEVEN今年照例端出多款巧克力與精緻糖果，並鎖定女孩最愛的Hello Kitty，推出傳情絨...

LV極輕行李箱推出3款新色 凱特布蘭琪、吳亦凡愛用款

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）日前發表全新的Horizon Soft行李箱3款新色，運用相當飽和的濃烈...

U值媒／揭化學公司隱藏多年秘密

這就讓我發現這一場十六年的官司，其實是一趟信仰的癮對上毒癮的戰爭，毒癮不只是指杜邦對當地人民下毒成癮（他們知道排放物有問題還是繼續排），也是當地人對杜邦給予的一切成癮（當地人不願相信杜邦這個給當地蓋各種建設，同時提供大量工作機會的公司，居然會在明明知道的情況下，給他們下毒。）主角做的工作是從杜邦過去的資料，那個有一個房間大的紙箱迷宮，慢慢把這個公司曾經有的良心找回來。

居家健康管理、戶外走跳 這些時計一兼二顧

疫情持續延燒，但個人的自我健康管理，實則與戴上口罩同等重要。即便盡量減少戶外趴趴造，但在家運動、提升自我免疫力絕對是王道...

宅在家要舒適！北歐櫥窗台中出清3件85折，升級2.0新店

近期武漢肺炎傳播，不少人除了上班，下班就是直接宅在家中，既然在家裡時間那麼多，就得要讓家裡更舒適囉！把北歐設計居家引入台...

呼叫電影迷！MIU MIU情人節推影史經典放閃T恤

時尚與電影向來有著密切關係，許多設計師喜歡從電影中擷取創作靈感，而電影中的人物造型也總是能吸引許多時尚迷的注意。今年西洋...

福朋喜來登「買一晚送一晚」！抽獎再送首爾來回機票

澎湖唯一五星級酒店「澎湖福朋喜來登酒店」即將滿4周年，2月15日至4月16日推出「福朋喜來登3+1周年慶生日快樂」優惠專...

U值媒／踏上不歸路的人 能不能回頭？

寶石精品的生意向來不好掌握，真假是一回事，有沒有能得到好的物件才是關鍵，霍華在紐約從事珠寶買賣，近來沒所謂的加工精品才是主要業績，他的生意愈來愈低迷、支出愈來愈多、欠的債務也愈來愈龐大，為了翻身，他實在想盡辦法，一次偶然他發現買賣原石的機會，寶鑽雖要經過磨製才能賣到高價，但若原石就很亮眼，是不是也有一舉逆轉的可能？

熱門新聞

光南發50萬片口罩 消保官確認無防疫功能

口罩廠輪班趕工拚產量「月薪曝光」！ 網嘆：難怪缺口罩

醫用口罩不夠怎麼辦？老醫師：布製口罩並非不堪一擊

花蓮實名制口罩寄錯遭收回 各藥局明天無法一早供貨

經部證實 口罩生產亮紅燈

今年第一例！金門又現大陸海漂豬檢出非洲豬瘟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。