7-11、全家便利商店「期間限定霜淇淋」新貨到！哈根達斯冰淇淋蛋糕快搶吃

雖然最近天氣還是涼颼颼，但絲毫不減大家吃冰的慾望，7－ELEVEN、全家便利商店分別祭出期間限定的巧克力霜淇淋、重乳草莓霜淇淋搶市，7－ELEVEN在情人節檔期還獨家推出「哈根達斯嫩粉草莓冰淇淋蛋糕」、「哈根達斯沁藍夏果冰淇淋蛋糕」，不僅附有精美提盒，冰淇淋蛋糕的外型也相當浪漫。

這個時節正是巧克力、草莓的旺季，7－ELEVEN將於2月12日至4月7日推出巧克力霜淇淋任選第2件6折，採用歐洲進口可可為原料，香氣濃郁、微苦微甜，共有巧克力、巧克力綜合等兩種口味，售價皆為49元。

7－ELEVEN於2月12日起開賣的「哈根達斯嫩粉草莓冰淇淋蛋糕」外層為櫻花粉脆皮巧克力、內層是經典的哈根達斯草莓冰淇淋，另一款「哈根達斯沁藍夏果冰淇淋蛋糕」外層為沁藍脆皮巧克力、內層是暢銷的夏威夷果仁冰淇淋，皆附精美提盒與傳情小卡，售價皆為399元。