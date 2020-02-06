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7-11、全家便利商店「期間限定霜淇淋」新貨到！哈根達斯冰淇淋蛋糕快搶吃
雖然最近天氣還是涼颼颼，但絲毫不減大家吃冰的慾望，7－ELEVEN、全家便利商店分別祭出期間限定的巧克力霜淇淋、重乳草莓霜淇淋搶市，7－ELEVEN在情人節檔期還獨家推出「哈根達斯嫩粉草莓冰淇淋蛋糕」、「哈根達斯沁藍夏果冰淇淋蛋糕」，不僅附有精美提盒，冰淇淋蛋糕的外型也相當浪漫。
這個時節正是巧克力、草莓的旺季，7－ELEVEN將於2月12日至4月7日推出巧克力霜淇淋任選第2件6折，採用歐洲進口可可為原料，香氣濃郁、微苦微甜，共有巧克力、巧克力綜合等兩種口味，售價皆為49元。
7－ELEVEN於2月12日起開賣的「哈根達斯嫩粉草莓冰淇淋蛋糕」外層為櫻花粉脆皮巧克力、內層是經典的哈根達斯草莓冰淇淋，另一款「哈根達斯沁藍夏果冰淇淋蛋糕」外層為沁藍脆皮巧克力、內層是暢銷的夏威夷果仁冰淇淋，皆附精美提盒與傳情小卡，售價皆為399元。
全家便利商店去年好評不斷的重乳草莓霜淇淋再度回歸，即日起至3月4日推出期間限定開賣，採用當季鮮甜草莓榨汁結合濃郁乳酪起司，享受香濃乳感與草莓酸甜，售價39元，2月7日前全家便利商店App商品預售霜淇淋快閃優惠單支特價29元，活動期間上午10點限量開賣、每日會員限購2支。
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