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Hello Kitty花束巧克力、絨毛娃娃組超萌！7-11「情人節送禮」甜在心

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Hello Kitty花束巧克力包裝超可愛。記者陳立儀／攝影

下週就是西洋情人節，7－ELEVEN今年照例端出多款巧克力與精緻糖果，並鎖定女孩最愛的Hello Kitty，推出傳情絨毛娃娃巧克力組、婚紗Kitty與Daniel捧花巧克力、Kitty愛戀香皂花束巧克力、Kitty頭型後背包等一系列萌系限量情人禮，Hello Kitty環保用品系列也有新貨到。

7－ELEVEN今年情人節檔期推出多款獨家商品，主打限定精緻糖果、肖像巧克力，除了兩款Hello Kitty心型鐵盒包裝的「巧趣多HK愛心草莓代可可脂巧克力」之外，首推明星喜糖指定選用的「Papabubble情人節綜合水果糖」，糖果上有著「I LOVE YOU」字樣；7－ELEVEN獨家的「比利時綜合巧克力禮盒」共有兩款情人節禮盒包裝。即日起至2月25日指定品項任選2件8折、3件77折。

另外還有不同入數規格的金莎巧克力，結合Hello Kitty花束、絨毛玩偶及頭型後背包等限量商品，融化少女心，其中Hello Kitty愛戀香皂花束結合可愛玩偶、金莎巧克力及手工香皂花，售價399元；婚紗Kitty與Daniel捧花搭配象徵長長久久的9朵手工玫瑰花，花束上放著心型金莎巧克力，是告白、求婚、紀念日送禮的最佳選擇，售價1,499元；Hello Kitty傳情絨毛組則是2020年格紋新款35cm Hello Kitty玩偶搭配金莎巧克力小捧花，份量感十足，售價1,499元。

OPEN POINT會員獨享情人節專屬限量點數兌換服務，包括義大利金莎巧克力、日本格力高、美國奧力奧等6款人氣商品，最低使用7,000點即可免費兌換，數量有限換完為止。

7－ELEVEN的ibon客製化服務首度與全球擁有300萬粉絲的啾啾妹合作推出情人節限定卡片列印服務，還有三麗鷗家族、卡納赫拉的小動物等，即日起於ibon數位服務平台共有17款可嵌入個人照片編輯製作的明信片、立體卡片，讓情人節送禮更有心。

ibon mart統一超商線上購物中心也設置了「甜蜜情人節」專區，首推粉色心型包裝的「GODIVA情人節巧克力禮盒」，另有星巴克心心相愛馬克杯、甜心滋味馬克杯組。

2月12日起7－ELEVEN限定販售的Hello Kitty環保周邊商品包括寬口保冰隔熱手提袋，大空間可收納兩個便當盒，內層TPU材質更耐用易清潔，袋口的黏貼設計方便放置瓶罐，共有4款圖案，售價皆為350元；Hello Kitty環保摺疊購物袋採用減壓的肩背設計，可水洗，附加可愛的兩用收納袋，共有4款圖案，售價皆為299元；另有4款Hello Kitty 316環保吸管套組，內含粗、細吸管、彎管與小毛刷，經典立體蝴蝶結的磁吸收納盒還可當餐具盒或鉛筆盒，售價350元。

婚紗Kitty與Daniel捧花，搭配象徵長長久久的9朵手工玫瑰花，花束上放著心型金莎巧克力，售價1,499元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN獨家的Hamlet綜合巧克力禮盒，售價199元。記者陳立儀／攝影
情人節限定的巧趣多Hello Kitty愛心草莓代可可脂巧克力，售價89元、共兩款，即日起至2月25日任選2件8折、3件77折。記者陳立儀／攝影
Hello Kitty寬口保溫保冷袋，售價350元，共4款圖樣隨機。圖／7－ELEVEN提供
金莎西洋法式甜蜜錐形花，售價219元，共有粉、紫兩款。圖／7－ELEVEN提供
Hello Kitty環保摺疊購物袋，售價299元，共4款圖樣隨機。圖／7－ELEVEN提供
Hello Kitty316環保吸管套組，售價350元，共4款圖樣隨機。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於2月12日起推出全新的Hello Kitty環保周邊系列商品。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN獨家的Papabubble情人節綜合水果糖，售價99元。記者陳立儀／攝影
Hello Kitty環保摺疊購物袋，售價299元，共4款圖樣隨機。圖／7－ELEVEN提供
Hello Kitty愛戀香皂花束結合可愛玩偶、金莎巧克力及手工香皂花，售價399元。記者陳立儀／攝影
Hello Kitty頭型後背包，售價499元。圖／7－ELEVEN提供
Hello Kitty傳情絨毛組，2020年格紋新款35cm Hello Kitty玩偶搭配金莎巧克力小捧花，售價1,499元。記者陳立儀／攝影
Hello Kitty316環保吸管套組，經典立體蝴蝶結的磁吸收納盒還可當餐具盒或鉛筆盒。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN情人節檔期推出一系列Hello Kitty巧克力限量包裝與環保周邊商品，萌翻少女心。記者陳立儀／攝影
金莎西洋夢幻花園小花束，售價520元，共有粉、紫兩款。記者陳立儀／攝影
M&M’s精選片裝巧克力，售價43元。圖／7－ELEVEN提供

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