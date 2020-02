Hello Kitty花束巧克力、絨毛娃娃組超萌！7-11「情人節送禮」甜在心

下週就是西洋情人節,7-ELEVEN今年照例端出多款巧克力與精緻糖果,並鎖定女孩最愛的Hello Kitty,推出傳情絨毛娃娃巧克力組、婚紗Kitty與Daniel捧花巧克力、Kitty愛戀香皂花束巧克力、Kitty頭型後背包等一系列萌系限量情人禮,Hello Kitty環保用品系列也有新貨到。

7-ELEVEN今年情人節檔期推出多款獨家商品,主打限定精緻糖果、肖像巧克力,除了兩款Hello Kitty心型鐵盒包裝的「巧趣多HK愛心草莓代可可脂巧克力」之外,首推明星喜糖指定選用的「Papabubble情人節綜合水果糖」,糖果上有著「I LOVE YOU」字樣;7-ELEVEN獨家的「比利時綜合巧克力禮盒」共有兩款情人節禮盒包裝。即日起至2月25日指定品項任選2件8折、3件77折。

另外還有不同入數規格的金莎巧克力,結合Hello Kitty花束、絨毛玩偶及頭型後背包等限量商品,融化少女心,其中Hello Kitty愛戀香皂花束結合可愛玩偶、金莎巧克力及手工香皂花,售價399元;婚紗Kitty與Daniel捧花搭配象徵長長久久的9朵手工玫瑰花,花束上放著心型金莎巧克力,是告白、求婚、紀念日送禮的最佳選擇,售價1,499元;Hello Kitty傳情絨毛組則是2020年格紋新款35cm Hello Kitty玩偶搭配金莎巧克力小捧花,份量感十足,售價1,499元。

OPEN POINT會員獨享情人節專屬限量點數兌換服務,包括義大利金莎巧克力、日本格力高、美國奧力奧等6款人氣商品,最低使用7,000點即可免費兌換,數量有限換完為止。

7-ELEVEN的ibon客製化服務首度與全球擁有300萬粉絲的啾啾妹合作推出情人節限定卡片列印服務,還有三麗鷗家族、卡納赫拉的小動物等,即日起於ibon數位服務平台共有17款可嵌入個人照片編輯製作的明信片、立體卡片,讓情人節送禮更有心。

ibon mart統一超商線上購物中心也設置了「甜蜜情人節」專區,首推粉色心型包裝的「GODIVA情人節巧克力禮盒」,另有星巴克心心相愛馬克杯、甜心滋味馬克杯組。