LV極輕行李箱推出3款新色 凱特布蘭琪、吳亦凡愛用款

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）日前發表全新的Horizon Soft行李箱3款新色，運用相當飽和的濃烈色彩打造搶眼度，這款在2019年春季全新上市的行李箱系列，曾獲凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、品牌代言人吳亦凡選用，輕巧展現明星氣場。

去年度由吳亦凡和卡莉克勞斯（Karlie Kloss）演繹形象廣告的Horizon Soft，著重於行李箱的輕盈，品牌邀請擅長工業風的Marc Newson設計，輪廓延續2016年首度推出的Horizon系列，將伸縮鋁質拉桿改在外側，更為簡潔有型，相對增加收納空間。Marc Newson身為經常旅行的人，他自陳相當了解行李箱該做些什麼改變，讓使用者感到更為上手。