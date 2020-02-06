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LV極輕行李箱推出3款新色 凱特布蘭琪、吳亦凡愛用款
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）日前發表全新的Horizon Soft行李箱3款新色，運用相當飽和的濃烈色彩打造搶眼度，這款在2019年春季全新上市的行李箱系列，曾獲凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、品牌代言人吳亦凡選用，輕巧展現明星氣場。
去年度由吳亦凡和卡莉克勞斯（Karlie Kloss）演繹形象廣告的Horizon Soft，著重於行李箱的輕盈，品牌邀請擅長工業風的Marc Newson設計，輪廓延續2016年首度推出的Horizon系列，將伸縮鋁質拉桿改在外側，更為簡潔有型，相對增加收納空間。Marc Newson身為經常旅行的人，他自陳相當了解行李箱該做些什麼改變，讓使用者感到更為上手。
Horizon Soft軟殼版本滾輪行李箱，採用3D熱壓針織技術外殼，結合超音波切割工藝，才能打造出極致輕量的箱款，登機箱重量僅2.9公斤，去年度推出黃、橘、麻灰、黑及monogram款式的雙輪針織圓筒行李袋（Rolling Duffle），還有紫紅、麻灰色等四輪針織軟質行李箱（Soft Trolley）；本季雙輪針織圓筒行李袋新增3款顏色，也賦予經典Monogram嶄新面貌，包括藍與紅、紅與銀灰，和卡其與黃等三種色彩組合。
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