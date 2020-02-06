宅在家要舒適！北歐櫥窗台中出清3件85折，升級2.0新店

近期武漢肺炎傳播，不少人除了上班，下班就是直接宅在家中，既然在家裡時間那麼多，就得要讓家裡更舒適囉！把北歐設計居家引入台灣的「北歐櫥窗」，在今年啟動「北歐櫥窗2.0」新店活動，第一波選在台中，因此台中新光三越門市，將結束營業遷往明日聚落台中館之北歐櫥窗，打造最完整的體驗服務，而台中新光三越門市，即日起也有出清特賣，任3件85折，絕對買到剁手。

很多人都愛北歐風格的居家產品，但過往可能因為價格難以負擔，讓大家考慮再三，這次北歐櫥窗台中新光三越店，即日起至2月底，首度推出不限品牌、商品任選3件就有85折，包括最有名的丹麥Steloton啄木鳥水瓶、台灣人愛用的Georg Jensen喬治傑生系列商品、還有丹麥傢俱品牌House of Finn Juhl等，全都有任選3件的優惠。

特別是House of Finn Juhl，專門生產丹麥設計大師Finn Juhl的作品，這回任選3件85折，最高一件產品可以現省超過5萬元，讓大家更好入手。