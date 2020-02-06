快訊

鷹龍爭霸：印太軍事圍堵，重演東亞冷戰？

「不容許中間人居中邀功」 蘇貞昌怒提包機返台4要求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宅在家要舒適！北歐櫥窗台中出清3件85折，升級2.0新店

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Eva Solo防側漏天使保溫瓶、原價2,800元、任選三件產品打85折。圖／北歐櫥窗提供

近期武漢肺炎傳播，不少人除了上班，下班就是直接宅在家中，既然在家裡時間那麼多，就得要讓家裡更舒適囉！把北歐設計居家引入台灣的「北歐櫥窗」，在今年啟動「北歐櫥窗2.0」新店活動，第一波選在台中，因此台中新光三越門市，將結束營業遷往明日聚落台中館之北歐櫥窗，打造最完整的體驗服務，而台中新光三越門市，即日起也有出清特賣，任3件85折，絕對買到剁手。

很多人都愛北歐風格的居家產品，但過往可能因為價格難以負擔，讓大家考慮再三，這次北歐櫥窗台中新光三越店，即日起至2月底，首度推出不限品牌、商品任選3件就有85折，包括最有名的丹麥Steloton啄木鳥水瓶、台灣人愛用的Georg Jensen喬治傑生系列商品、還有丹麥傢俱品牌House of Finn Juhl等，全都有任選3件的優惠。

特別是House of Finn Juhl，專門生產丹麥設計大師Finn Juhl的作品，這回任選3件85折，最高一件產品可以現省超過5萬元，讓大家更好入手。

北歐櫥窗升級2.0版，台中店將移入位於台灣大道與忠明南路口附近的明日聚落概念館，將完全整合北歐櫥窗、明日家居、ARMANI/CASA、BOTTEGA VENETA、高級床具海絲騰HÄSTENS等完整全系列，提供消費者完美的購物體驗。

Georg Jensen INFINITY鋁鎂合金行李箱（銀／黑、20吋）、原價29,880元、任選三件產品打85折。圖／北歐櫥窗提供
Design House Stockholm冰塊燈（黑／白色燈線）、原價9,860元、任選三件產品打85折。圖／北歐櫥窗提供
Stelton啄木鳥暖瓶、原價3,400元、任選三件產品打85折。圖／北歐櫥窗提供
House of Finn Juhl Pelican Chair鵜鶘椅（胡桃木、羊毛灰）、原價22萬6,900元、任選三件產品打85折。圖／北歐櫥窗提供

丹麥 品牌
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

捷運環狀線推升新店房市 「永和土地公」重金搶進 他們看到什麼機會？

融入生活的情意種子 喬治傑生的北歐日常美學

細小而珍貴！喬治傑生情人節銀雕珠寶 情比金堅

情人節新品！喬治傑生名匠打造心形項鍊 定格永恆

相關新聞

影／降低衝擊 農委會宣布鳳梨釋迦外銷運費補助加倍

武漢肺炎疫情延燒，農委會上午邀請通路業者與農會代表共同召開記者會提出因應之道，希望把農漁業的損失降到最低，讓危機變轉機，...

Hello Kitty花束巧克力、絨毛娃娃組超萌！7-11「情人節送禮」甜在心

下週就是西洋情人節，7－ELEVEN今年照例端出多款巧克力與精緻糖果，並鎖定女孩最愛的Hello Kitty，推出傳情絨...

LV極輕行李箱推出3款新色 凱特布蘭琪、吳亦凡愛用款

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）日前發表全新的Horizon Soft行李箱3款新色，運用相當飽和的濃烈...

U值媒／揭化學公司隱藏多年秘密

這就讓我發現這一場十六年的官司，其實是一趟信仰的癮對上毒癮的戰爭，毒癮不只是指杜邦對當地人民下毒成癮（他們知道排放物有問題還是繼續排），也是當地人對杜邦給予的一切成癮（當地人不願相信杜邦這個給當地蓋各種建設，同時提供大量工作機會的公司，居然會在明明知道的情況下，給他們下毒。）主角做的工作是從杜邦過去的資料，那個有一個房間大的紙箱迷宮，慢慢把這個公司曾經有的良心找回來。

居家健康管理、戶外走跳 這些時計一兼二顧

疫情持續延燒，但個人的自我健康管理，實則與戴上口罩同等重要。即便盡量減少戶外趴趴造，但在家運動、提升自我免疫力絕對是王道...

宅在家要舒適！北歐櫥窗台中出清3件85折，升級2.0新店

近期武漢肺炎傳播，不少人除了上班，下班就是直接宅在家中，既然在家裡時間那麼多，就得要讓家裡更舒適囉！把北歐設計居家引入台...

呼叫電影迷！MIU MIU情人節推影史經典放閃T恤

時尚與電影向來有著密切關係，許多設計師喜歡從電影中擷取創作靈感，而電影中的人物造型也總是能吸引許多時尚迷的注意。今年西洋...

福朋喜來登「買一晚送一晚」！抽獎再送首爾來回機票

澎湖唯一五星級酒店「澎湖福朋喜來登酒店」即將滿4周年，2月15日至4月16日推出「福朋喜來登3+1周年慶生日快樂」優惠專...

U值媒／踏上不歸路的人 能不能回頭？

寶石精品的生意向來不好掌握，真假是一回事，有沒有能得到好的物件才是關鍵，霍華在紐約從事珠寶買賣，近來沒所謂的加工精品才是主要業績，他的生意愈來愈低迷、支出愈來愈多、欠的債務也愈來愈龐大，為了翻身，他實在想盡辦法，一次偶然他發現買賣原石的機會，寶鑽雖要經過磨製才能賣到高價，但若原石就很亮眼，是不是也有一舉逆轉的可能？

PABLO發揮「甜蜜力量」 草莓大福買3送3

過完農曆新年假期，面對連環疫情，PABLO發揮「甜蜜力量」，即日起從元宵節、情人節一直到228連續假期，超值好康接力上場...

「愛的迫降」玄彬靠太平洋寬肩撐起收視率 帥氣造型讓女粉羞喊：歐巴～我腿軟了！

「愛的迫降」收視率節節升高，神仙CP玄彬、孫藝真的穿搭也被廣泛的討論。由於角色的設定，玄彬的造型不同於女主角都有華麗名牌...

U值媒／神手法還原真實戰場感受

看過一些幕後，知道電影怎麼拍攝，看《1917》可能會對導演的安排感到非常驚艷，一鏡到底不只是演員要一直演不能停，所有幕前人員的走位，幕後人員要怎麼配合拍攝，都要設計到完美，甚至必須搭配很多巧思來模擬，真正全部拍完才能看效果如何，設計跟執行都是大工程。因為有這樣的拍法，即使劇中角色在移動，我們都可以從各種導演安排的角度一路跟隨，並不是只有手提攝影機跟在後面拍而已，很多進入建築內部或是戰場，或是事件的過程，都讓我看到心中一直問「這怎麼拍的啊」。增加了許多實境感，也讓我們能體驗到過程中的屏息，或是很多小地方的真實感。

熱門新聞

光南發50萬片口罩 消保官確認無防疫功能

口罩廠輪班趕工拚產量「月薪曝光」！ 網嘆：難怪缺口罩

新竹直達桃園機場客運6日營運 票價150元24小時不打烊

醫用口罩不夠怎麼辦？老醫師：布製口罩並非不堪一擊

花蓮實名制口罩寄錯遭收回 各藥局明天無法一早供貨

經部證實 口罩生產亮紅燈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。