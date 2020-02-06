聽新聞
test
0:00 / 0:00
宅在家要舒適！北歐櫥窗台中出清3件85折，升級2.0新店
近期武漢肺炎傳播，不少人除了上班，下班就是直接宅在家中，既然在家裡時間那麼多，就得要讓家裡更舒適囉！把北歐設計居家引入台灣的「北歐櫥窗」，在今年啟動「北歐櫥窗2.0」新店活動，第一波選在台中，因此台中新光三越門市，將結束營業遷往明日聚落台中館之北歐櫥窗，打造最完整的體驗服務，而台中新光三越門市，即日起也有出清特賣，任3件85折，絕對買到剁手。
很多人都愛北歐風格的居家產品，但過往可能因為價格難以負擔，讓大家考慮再三，這次北歐櫥窗台中新光三越店，即日起至2月底，首度推出不限品牌、商品任選3件就有85折，包括最有名的丹麥Steloton啄木鳥水瓶、台灣人愛用的Georg Jensen喬治傑生系列商品、還有丹麥傢俱品牌House of Finn Juhl等，全都有任選3件的優惠。
特別是House of Finn Juhl，專門生產丹麥設計大師Finn Juhl的作品，這回任選3件85折，最高一件產品可以現省超過5萬元，讓大家更好入手。
北歐櫥窗升級2.0版，台中店將移入位於台灣大道與忠明南路口附近的明日聚落概念館，將完全整合北歐櫥窗、明日家居、ARMANI/CASA、BOTTEGA VENETA、高級床具海絲騰HÄSTENS等完整全系列，提供消費者完美的購物體驗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言