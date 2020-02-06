居家健康管理、戶外走跳 這些時計一兼二顧

疫情持續延燒，但個人的自我健康管理，實則與戴上口罩同等重要。即便盡量減少戶外趴趴造，但在家運動、提升自我免疫力絕對是王道；但居家運動可不是練心安，如果能清楚記錄時間長短、心跳速率變化，才算真正發揮運動功效。

萬寶龍（Montblanc）的Summit 2腕表，具有瑞士製表的精緻外觀，但42毫米的精鋼表殼卻採用了Google Wear OS系統、AMOLED圓形螢幕，並可相容於iOS 10與Android 6.0以上的版本。專屬的Running Coach應用程式，將讓配戴者依據最大攝氧量、追蹤記錄個人的體適能程度，進而訂立個人化的自主訓練計畫。也讓腕表不僅有精品光環加持，也是具實用價值的運動好伴手。

此外無論登山或潛水，Sunnto早已擁有不少專業運動的愛好者支持。近期大受歡迎的9 Baro型號，可量測心率區間、配速區間、功率區間等目標，並支援80種不同種類的運動項目。電力續航超過120小時，並符合ISO 6425的潛水規範。至於得到2019的德國iF產品設計獎？只是錦上添花。