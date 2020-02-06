呼叫電影迷！MIU MIU情人節推影史經典放閃T恤

時尚與電影向來有著密切關係，許多設計師喜歡從電影中擷取創作靈感，而電影中的人物造型也總是能吸引許多時尚迷的注意。今年西洋情人節，MIU MIU特別從經典電影中挑選幾組戀人組合，以他們為主題推出西洋情人節膠囊系列T-Shirt，絕對會讓電影迷無法抗拒！

MIU MIU西洋情人節膠囊系列名為「MiuMiuKisses」，散發甜蜜愛戀之感。全系列以黑色T-Shirt為主體商品，並挑選了電影史上5部作品中的經典擁抱、親吻畫面印在其上，包含迪士尼《 白雪公主》中白馬王子吻醒公主的時刻、《地獄新娘》的婚禮場景、《北非諜影》亨佛萊鮑嘉深情望著英格麗褒曼的離別橋段、《亂世佳人》克拉克蓋博和費雯麗的浪漫擁吻，還有《閃舞》裡珍妮佛貝爾和麥可諾瑞的凝望片段，每個畫面都是讓人印象深刻的傳奇之作，也傳遞了濃濃的情意。