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福朋喜來登「買一晚送一晚」！抽獎再送首爾來回機票
澎湖唯一五星級酒店「澎湖福朋喜來登酒店」即將滿4周年，2月15日至4月16日推出「福朋喜來登3+1周年慶生日快樂」優惠專案，入住豪華雙床客房享有「買一晚送一晚」優惠，平均每人每晚1,700元起，2/29前預定再享升等市景豪華房禮遇，下殺2.6折。
此外，3月壽星再享升等港景房、假日不加價等多重的壽星禮遇。入住此專案還可抽萬元住宿劵、五星餐券，最大獎是韓國首爾雙人來回機票。
迎接周年慶，澎湖福朋喜來登也推出餐飲優惠，2月15日至4月16日澎湖最大規模的宜客樂海港百匯自助晚餐四人同行、一人免費；聚味軒海鮮中餐廳消費滿千贈兩百元折價券；Swave微浮酒吧三杯送一杯；藍洞餐廳則是提供澎湖鄉親專屬「冬日夢幻午茶 甜點饗宴」甜點吃到飽8折優惠。當日餐飲消費滿1,000元，即可獲得集字卡，人人有獎，最大獎酒店10萬元饗饌卡、萬元住宿券、餐飲券等好禮。
相關優惠可查官網或電詢：06-9265048。
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