PABLO發揮「甜蜜力量」 草莓大福買3送3

過完農曆新年假期，面對連環疫情，PABLO發揮「甜蜜力量」，即日起從元宵節、情人節一直到228連續假期，超值好康接力上場。其中包括即日起至2/11 購買3入PABLO迷你草莓大福，送3入PABLO迷你經典原味。

針對情人節，2/12~2/19購買5.5吋以上大起司塔，全系列皆享有9折優惠；另有2/20~2/23起司伯爵鮮奶茶買1送1；2/24~3/1接力以PABLO迷你任選6入/盒享85折。

PABLO mini 經典原味。圖／PABLO提供

此外， PABLO在2月也推出新品「棉花糖巧克力起司塔」，將表面烤至金黃酥脆，再鋪滿棉花糖、擠上巧克力醬，濃郁溫暖的巧克力香氣搭配華麗外型，展現甜蜜幸福味；其內餡為半熟巧克力，另點綴許多巧克力塊，品嘗的同時享有更豐富的層次口感，售價468元。

另同步推出「PABLO 迷你烤棉花糖巧克力」（パブロミニ焼マシュマロチョコレート），大量巧克力內餡再放上烘烤過的棉花糖，甜蜜巧克力與柔軟帶點香酥味的棉花糖完全絕配，最後撒上杏仁片、淋以香濃巧克力醬，售價88元。