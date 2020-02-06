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「愛的迫降」玄彬靠太平洋寬肩撐起收視率 帥氣造型讓女粉羞喊：歐巴～我腿軟了！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
韓國夯劇「愛的迫降」劇照，玄彬穿搭展現帥氣魅力。圖／Netflix提供

韓國夯劇「愛的迫降」劇照，玄彬穿搭展現帥氣魅力。圖／摘自tvn facebook fanpage、Netflix提供

「愛的迫降」收視率節節升高，神仙CP玄彬、孫藝真的穿搭也被廣泛的討論。由於角色的設定，玄彬的造型不同於女主角都有華麗名牌加持，但靠著他為戲練出的「太平洋寬肩」，也把每一套簡單的服裝，穿出帥氣魅力，讓女網友看了只能羞喊「歐巴～我腿軟了！」

話題夯劇「愛的迫降」從去年12月開始播映，每一集都掀起影迷的熱烈討論，特別是被網友封為「神仙CP」的玄彬、孫藝真，因為角色背景落差大，帶出了超現實感，讓不少一看就上癮。而身為男主角的玄彬為了要飾演北韓軍官，還特別練成了「肩膀流氓」，每當女主角孫藝真倚偎在他被網友戲稱的太平洋寬肩上時，相信螢幕前更有許多「玄太太」十分嫉妒，也創造了高收視率。

但「愛的迫降」不只是劇情討論度高，連帶的玄彬、孫藝真在劇中的穿搭造型也開始被追捧，像是女主角是財閥千金的設定，因此從一開始就把各種名牌服飾穿好穿滿，所使用的包款更是接連斷貨。而玄彬被設定成北韓的軍官，所以登場時多數造型都是軍裝為主，而且在劇情的前期的穿搭更是還帶點土味和俗氣感。不過，隨著兩人的感情升溫，劇集的進展，玄彬在劇中的打扮也越來越有時尚度。

不過仔細去分析的話，玄彬在「愛的迫降」的服裝造型顏色都十分的單一，造型師幫他採用tone to tone的搭配法，即使是全身灰色也能看出不同的明度與質感。在劇中的私服穿搭也是以簡單為優先，一件白襯衫搭配黑長褲或是灰色開襟外套內搭，完全展現玄彬的身材優勢。唯一比較多色彩出現在玄彬身上時，只有他在劇中住院時的條紋病服。

但隨著劇集推進，玄彬的搭配也開始多了正裝、大衣的造型，還出現了三件式西裝的Look，不過顏色上還是維持了黑、灰的選擇，呈現穩重、冷靜魅力。不過若是要網友來票選最喜歡的玄彬穿搭，不少人還是覺得在劇中出現的各式軍正裝、軍便服最是有型。帶有威嚴感之餘，又十分的挺拔，英氣煥發，帥氣度破表，還一度被部分南韓民眾認為這是過度美化北韓，也讓劇組造型師哭笑不得。

韓國夯劇「愛的迫降」劇照，玄彬穿搭展現帥氣魅力。圖／Netflix提供

韓國夯劇「愛的迫降」劇照，玄彬穿搭展現帥氣魅力。圖／Netflix提供

韓國夯劇「愛的迫降」劇照，玄彬穿搭展現帥氣魅力。圖／Netflix提供

韓國夯劇「愛的迫降」劇照，玄彬穿搭展現帥氣魅力。圖／摘自tvn facebook fanpage

韓國夯劇「愛的迫降」劇照，玄彬穿搭展現帥氣魅力。圖／摘自tvn facebook fanpage

韓國夯劇「愛的迫降」劇照，玄彬穿搭展現帥氣魅力。圖／摘自tvn facebook fanpage

韓國夯劇「愛的迫降」劇照，玄彬穿搭展現帥氣魅力。圖／摘自tvn facebook fanpage

韓國夯劇「愛的迫降」劇照，玄彬穿搭展現帥氣魅力。圖／摘自tvn facebook fanpage

韓國夯劇「愛的迫降」劇照，玄彬穿搭展現帥氣魅力。圖／摘自tvn facebook fanpage

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