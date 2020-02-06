「武漢肺炎」疫情延燒 這3家遊輪公司2月不登台

世界夢號與鑽石公主號相繼傳出武漢肺炎案例，兩艘郵輪五千多人遭隔離。此事加上政府宣布入境台灣前14天曾停靠中港澳，以及入境前28天曾載有確診或疑似病例的郵輪，不得灣靠台灣港口，讓原本計畫來台載客的星夢郵輪「世界夢號」以及公主遊輪「鑽石公主號」，均決定取消2月航次，而皇家加勒比旗下「海洋光譜號」也將延後來台。

星夢郵輪已通知旗下主力旅行社，原定2月11日改以基隆港為母港的「世界夢號」，須經14天自主隔離後才會再到台灣，亦即最快要到2月22日才會登台。

皇家加勒比郵輪公司則取消了8趟從中國出發的航行，並「拒絕在過去15天之內往返中國大陸或香港的任何人登船」。 該公司在一份聲明中說，將為這些人提供全額退款，同時也延後來台時間。

公主遊輪昨晚確定取消2月4日與12日由橫濱港出發的航次，以及2月25日與3月4日由台灣基隆港出發的航次。旅遊業者坦言，在情勢快速轉變下，短期內郵輪旅遊將承受極大壓力。

雄獅旅遊表示，目前已暫停鑽石公主號兩個從台灣出發航程的售票；易遊網指出，若旅客轉搭盛世公主遊輪3月23日出發的6天航程，可享有優惠價，或全額退費。