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男星紅毯風格必備 金牌特務帥挺萬寶龍

2020-02-05 20:29聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

如何穿著體面？男仕的衣著造型相對簡單：一件俐落剪裁的西裝上衣、合宜的襯衫領帶和鞋履，已經立於不敗之地。唯如能再搭配一款襯托個人氣質的腕表，或可能讓風格再升級、錦上添花。

因演出電影《金牌特務》聲名大噪的泰隆艾格頓（Taron Egerton），在出席第26屆美國演員工會獎時，親切的笑容、黑色絲瓜領的西裝上衣，讓人印象大為加分。不得不提的還有藏在西裝長袖下的萬寶龍（Montblanc）的明星傳承系列全日曆腕錶，精鋼材質搭配藍鋼柳葉指針，加上對稱、古典的表面諸多細節，低調而內斂。事實上，泰隆艾格頓應該真心喜愛這只萬寶龍，因為出席英國電影學院獎時他配戴了相同款式，帥氣相挺。

另外曾演出《醉鄉民謠》與《星際大戰：原力覺醒》的亞當崔佛（Adam Driver），則在出席英國電影學院獎時，選擇了百年靈（Breitling）的Premier B01計時碼表。雖然在2018年時曾由百年靈宣布加入了「電影行動隊（Cinema Squard）」，但相對於布萊德彼特、莎莉賽隆，亞當崔佛在東方的名氣不若前兩者來得響亮。英國版《君子》（Esquire）雜誌甚至以「得獎的是亞當崔佛...的腕表（And The Winner Is: Adam Drivers Watch）」為標題，幽他

一默。

值得一提的是：這只Premier B01計時碼表是百年靈與英國汽車賓利（Bentley）的聯名款式，精鋼表殼搭配了黑色皮表帶與不算主流的白色表面，在運動風格中帶著斯文。想駕馭？或許先學學亞當崔佛的迷人氣質嘍！

Breitling，Premier B01計時碼表，精鋼，42毫米，計時碼表功能...
Breitling，Premier B01計時碼表，精鋼，42毫米，計時碼表功能，價格店洽。圖╱Breitling提供。
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Montblanc，明星傳承系列全日曆腕表，14萬8,500元。圖╱Montbl...
Montblanc，明星傳承系列全日曆腕表，14萬8,500元。圖╱Montblanc提供。
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泰隆艾格頓（Taron Egerton）在兩次不同公開場合選擇了同款腕表，帥氣相...
泰隆艾格頓（Taron Egerton）在兩次不同公開場合選擇了同款腕表，帥氣相挺萬寶龍。圖╱Montblanc提供。
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亞當崔佛出席英國電影學會獎時，配戴了百年靈B01計時碼表。圖╱翻攝自 iG @ ...
亞當崔佛出席英國電影學會獎時，配戴了百年靈B01計時碼表。圖╱翻攝自 iG @ Grey Williams
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