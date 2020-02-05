男星紅毯風格必備 金牌特務帥挺萬寶龍

如何穿著體面？男仕的衣著造型相對簡單：一件俐落剪裁的西裝上衣、合宜的襯衫領帶和鞋履，已經立於不敗之地。唯如能再搭配一款襯托個人氣質的腕表，或可能讓風格再升級、錦上添花。

因演出電影《金牌特務》聲名大噪的泰隆艾格頓（Taron Egerton），在出席第26屆美國演員工會獎時，親切的笑容、黑色絲瓜領的西裝上衣，讓人印象大為加分。不得不提的還有藏在西裝長袖下的萬寶龍（Montblanc）的明星傳承系列全日曆腕錶，精鋼材質搭配藍鋼柳葉指針，加上對稱、古典的表面諸多細節，低調而內斂。事實上，泰隆艾格頓應該真心喜愛這只萬寶龍，因為出席英國電影學院獎時他配戴了相同款式，帥氣相挺。

另外曾演出《醉鄉民謠》與《星際大戰：原力覺醒》的亞當崔佛（Adam Driver），則在出席英國電影學院獎時，選擇了百年靈（Breitling）的Premier B01計時碼表。雖然在2018年時曾由百年靈宣布加入了「電影行動隊（Cinema Squard）」，但相對於布萊德彼特、莎莉賽隆，亞當崔佛在東方的名氣不若前兩者來得響亮。英國版《君子》（Esquire）雜誌甚至以「得獎的是亞當崔佛...的腕表（And The Winner Is: Adam Drivers Watch）」為標題，幽他

一默。