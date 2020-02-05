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防疫在家做運動！網購公布「居家健身器材熱銷TOP 3」

2020-02-05 19:23聯合報 記者陳立儀／即時報導

過年期間大吃大喝或在家追劇配零食，年後瘦身需求湧現，加上近來全民防疫、氣溫驟降等影響，外出運動的意願降低，帶動一股宅商機，各大網購平台居家健身器材買氣熱絡，近一周銷量約成長5成，根據各家熱銷TOP 3排行榜，輕便型平板跑步機、健身車、啞鈴、瑜珈墊等是消費者的最愛，多功能、易收納更是熱銷指標。

根據蝦皮購物統計，除了啞鈴、彈力帶等小型健身輔助器材之外，居家大型健身器材近期成長最為明顯，熱銷第一名的輝葉Werun小智跑步機可輕鬆收納不占空間，並可透過App智能模式管理、藍牙連結音樂播放、第二名的BEFIT多功能仰臥起坐板附贈健腹輪、握力棒、跳繩、拉力繩、仰臥輔助器等5款專屬配件，可強化腹部核心肌群、鍛鍊緊實背部。

PChome 24h購物以BLADEZ BD1槓鈴啞鈴兩用組合榮登熱銷第一名，可輕鬆變換槓鈴與啞鈴，是居家健身的好幫手，第二、三名為Hypervolt震動按摩槍、Adidas輕量波紋瑜珈墊。

momo購物網2月初至今健身器材買氣較去年同期成長破1倍，熱銷第一名的璽督Hito飛輪伸展窈窕健身車可進行划艇、單車、伸展、阻力訓練等動作；第二名為KIMIKO老師為亞洲女性身材比例與肌肉型態量身打造的KimiBarre美型棒組，第三名則為Wonder Core Smart全能輕巧健身機，可進行仰臥起坐、撐體、挺腰抬臀、伏地挺身、交叉踢腿等運動。

Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城近兩周健身器材熱銷TOP 3的前兩名皆由輕便型平板跑步機、健身車奪下，主因為方便收納、運動門檻低，熱銷機種包括輝葉newrun新平板跑步機、Saturn P6光導坡動跑步機、漫遊者智能平板跑步機、超靜音X－BIKE晨昌平板專用健身車、韓國全新進化XR－G4健身車等；Yahoo奇摩拍賣的健身器材年節至今銷量成長超過1.3倍，瑜珈磚、仰臥起坐輔助器、CPMAX鋼絲跳繩等都是熱銷品項。此外，兼具健身功能的任天堂Switch健身環也持續熱賣。

蝦皮購物熱銷第一名：輝葉Werun小智跑步機，原價19,800元、優惠價13,8...
蝦皮購物熱銷第一名：輝葉Werun小智跑步機，原價19,800元、優惠價13,800元。圖／蝦皮購物提供
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Yahoo奇摩購物中心熱銷第二名：BLADEZ Saturn P6光導坡動跑步機，原價19,800元、2月14日前特價15,980元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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momo購物網熱銷第三名：Wonder Core Smart全能輕巧健身機，市價3,980元、即日起至2月17日特價1,339元。圖／momo購物網提供
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Yahoo奇摩購物中心熱銷第三名：X－BIKE晨昌平板專用健身車19807IP（天空藍貓咪款），原價4,450元、2月14日前特價4,005元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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任天堂Switch健身環大冒險中文版，Yahoo奇摩超級商城特價5,470元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
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蝦皮購物熱銷第二名：BEFIT多功能仰臥起坐板（贈5專屬配件），原價2,980元、優惠價1,299元。圖／蝦皮購物提供
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momo購物網熱銷第一名：璽督Hito飛輪伸展窈窕健身車，市價19,800元、即日起至2月17日特價6,999元。圖／momo購物網提供
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Yahoo奇摩購物中心熱銷第一名：輝葉newrun新平板跑步機HY－20603，原價16,800元，2月13日前特價7,990元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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PChome 24h購物熱銷第一名：BLADEZ BD1槓鈴啞鈴兩用組合40kg，即日起至2月21日約44折特價2,099元。圖／PChome 24h購物提供
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PChome 24h購物熱銷第三名：Adidas輕量波紋瑜珈墊8mm，即日起至2月21日約54折特價899元。圖／PChome 24h購物提供
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PChome 24h購物熱銷第二名：Hypervolt震動按摩槍，即日起至2月21日特價16,800元。圖／PChome 24h購物提供
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