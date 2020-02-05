防疫在家做運動！網購公布「居家健身器材熱銷TOP 3」

過年期間大吃大喝或在家追劇配零食，年後瘦身需求湧現，加上近來全民防疫、氣溫驟降等影響，外出運動的意願降低，帶動一股宅商機，各大網購平台居家健身器材買氣熱絡，近一周銷量約成長5成，根據各家熱銷TOP 3排行榜，輕便型平板跑步機、健身車、啞鈴、瑜珈墊等是消費者的最愛，多功能、易收納更是熱銷指標。

根據蝦皮購物統計，除了啞鈴、彈力帶等小型健身輔助器材之外，居家大型健身器材近期成長最為明顯，熱銷第一名的輝葉Werun小智跑步機可輕鬆收納不占空間，並可透過App智能模式管理、藍牙連結音樂播放、第二名的BEFIT多功能仰臥起坐板附贈健腹輪、握力棒、跳繩、拉力繩、仰臥輔助器等5款專屬配件，可強化腹部核心肌群、鍛鍊緊實背部。

PChome 24h購物以BLADEZ BD1槓鈴啞鈴兩用組合榮登熱銷第一名，可輕鬆變換槓鈴與啞鈴，是居家健身的好幫手，第二、三名為Hypervolt震動按摩槍、Adidas輕量波紋瑜珈墊。

momo購物網2月初至今健身器材買氣較去年同期成長破1倍，熱銷第一名的璽督Hito飛輪伸展窈窕健身車可進行划艇、單車、伸展、阻力訓練等動作；第二名為KIMIKO老師為亞洲女性身材比例與肌肉型態量身打造的KimiBarre美型棒組，第三名則為Wonder Core Smart全能輕巧健身機，可進行仰臥起坐、撐體、挺腰抬臀、伏地挺身、交叉踢腿等運動。