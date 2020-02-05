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最強帶貨王「愛的迫降」孫藝真 拎過的包款頻傳斷貨

2020-02-05 19:04聯合報 記者楊詩涵／即時報導

「愛的迫降」收視率節節升高，神仙CP玄彬、孫藝真共同打造出愛的魔力，也像魔法般讓孫藝真背過的包款全都晉升斷貨款，FENDI的Karligraphy詢問度暴增，TOD’S的經典D-Styling豹紋小尺寸也已經賣光光，孫藝真飾演的財團公主尹世理堪稱2020春季最強帶貨王。

FENDI之前推出的Karligraphy包款亮點就在包釦部分，搭扣以卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）在1981年設計的兩個斜體手寫F字母設計，既浪漫又時髦，同時向設計巨擘致敬；Karligraphy包款輪廓方正，包括皮革、漆皮及珍稀材質等多種款式，推出典雅的駝色、棕色與亮眼的紅、藍及黃色，皮革或鍊條肩帶展現不同個性。

在兩人初相遇的瑞士，孫藝真則是把CELINE穿好穿滿，她以藍白條紋棉質襯衫、威爾斯格紋雙排釦外套，搭配長靴，優雅又帥氣的造型展現復古情調，在瑞士的陽光下不負「國民女神」的美譽，燦爛笑容搭襯的Triomphe包款，是由藝術總監Hedi Slimane改造七○年代CELINE官方圖徽創作而成。另一款悠閒穿搭，她則是配襯TOD’S經典D-Styling系列，豹紋的小尺寸全台賣光光，這款手袋也是凱特王子妃曾選搭的包款之一，包身仿照蝴蝶輪廓的典雅線條為一大特色，不論是正裝或悠閒穿搭都可輕鬆駕馭。

孫藝真返回南韓、起死回生嚇得一干人目瞪口呆的重頭戲，她戴著GENTLE MONSTER墨鏡、手挽LONGCHAMP春夏全新Roseau中型手袋，霸氣回歸展現女企業家的氣場，Roseau復刻經典，以竹節鎖釦搭配加大後的手把提耳，是細節特色；此外，她身穿路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）白色裙裝，搭配ESCADA外套的場面，也是氣場強大，搭配Alaïa Leonie 19裸粉色皮革手袋，顯得相當俐落幹練，裙裝的荷葉裙襬和Manolo Blahnik緞面鞋履，則是畫龍點睛地增添溫柔女人味。

TODS D Styling丹寧皮革拼接提包，售價62,700元。圖／TODS提...
TODS D Styling丹寧皮革拼接提包，售價62,700元。圖／TODS提供
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CELINE Triomphe黝黑色亮面小牛皮肩背包，售價105,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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孫藝真身穿路易威登白色裙裝、披著ESCADA外套，搭配Alaïa Leonie 19裸粉色皮革手袋、Manolo Blahnik鞋履。圖／Netflix提供
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TODS D Styling馬毛豹紋提包，價格店洽。圖／TODS提供
TODS D Styling馬毛豹紋提包，價格店洽。圖／TODS提供
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孫藝真配襯Triomphe黝黑色亮面小牛皮小型肩背包，售價10萬5,000元。圖／取自twitter
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孫藝真以俐落裝扮搭襯LONGCHAMP春夏最新款Roseau黑色中型手提包，展現女財閥的霸氣。圖／翻攝自Netflix
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FENDI早春粉色Karligrapy包款，售價92,000元。圖／FENDI提供
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LONGCHAMP Roseau系列黑色手提包，售價18,300元。圖／LONG...
LONGCHAMP Roseau系列黑色手提包，售價18,300元。圖／LONGCHAMP提供
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在「愛的迫降」中悠閒穿搭造型，孫藝真選搭了TOD’S D Styling馬毛豹紋...
在「愛的迫降」中悠閒穿搭造型，孫藝真選搭了TOD’S D Styling馬毛豹紋提包。圖／Netflix提供
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孫藝真選背FENDI Karligraphy包款，店櫃詢問度暴增。圖／取自tvN官方IG
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FENDI棕色Karligraphy包款，售價63,000元。圖／FENDI提供
FENDI棕色Karligraphy包款，售價63,000元。圖／FENDI提供
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瑞士

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