最強帶貨王「愛的迫降」孫藝真 拎過的包款頻傳斷貨

「愛的迫降」收視率節節升高，神仙CP玄彬、孫藝真共同打造出愛的魔力，也像魔法般讓孫藝真背過的包款全都晉升斷貨款，FENDI的Karligraphy詢問度暴增，TOD’S的經典D-Styling豹紋小尺寸也已經賣光光，孫藝真飾演的財團公主尹世理堪稱2020春季最強帶貨王。

FENDI之前推出的Karligraphy包款亮點就在包釦部分，搭扣以卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）在1981年設計的兩個斜體手寫F字母設計，既浪漫又時髦，同時向設計巨擘致敬；Karligraphy包款輪廓方正，包括皮革、漆皮及珍稀材質等多種款式，推出典雅的駝色、棕色與亮眼的紅、藍及黃色，皮革或鍊條肩帶展現不同個性。

在兩人初相遇的瑞士，孫藝真則是把CELINE穿好穿滿，她以藍白條紋棉質襯衫、威爾斯格紋雙排釦外套，搭配長靴，優雅又帥氣的造型展現復古情調，在瑞士的陽光下不負「國民女神」的美譽，燦爛笑容搭襯的Triomphe包款，是由藝術總監Hedi Slimane改造七○年代CELINE官方圖徽創作而成。另一款悠閒穿搭，她則是配襯TOD’S經典D-Styling系列，豹紋的小尺寸全台賣光光，這款手袋也是凱特王子妃曾選搭的包款之一，包身仿照蝴蝶輪廓的典雅線條為一大特色，不論是正裝或悠閒穿搭都可輕鬆駕馭。