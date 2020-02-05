3款夢幻抹茶可麗餅！gelato pique × 辻利茶舖再合作

同樣來自日本的「gelato pique café」、「辻利茶舖」雙品牌再度聯名，限時以辻利抹茶為元素，結合法式可麗餅，在台推出辻利白玉紅豆可麗餅、辻利抹茶珍珠可麗餅等3款可麗餅，以及2款抹茶飲品。其中「辻利抹茶珍珠歐蕾」，更是官方首次推出的「珍珠系」飲料。

gelato pique café與辻利茶舖，過去曾於2018年首度合作。本次二度攜手，讓當時高人氣的「辻利白玉紅豆可麗餅」再度回歸。以辻利抹茶製作而成的餅皮，搭配上抹茶鮮奶油、白玉、蜜紅豆與黃豆粉等內容，帶出典雅的滋味。相較於前次產品，本次還升級加入核桃碎粒增添口感，每份190元。另外新推出的「辻利抹茶珍珠可麗餅」則是融合了台日的話題元素，一次就能吃到黑糖珍珠與抹茶。另外還有針對情人節所設計的「辻利抹茶巧克力可麗餅」，讓巧克力冰淇淋呼應抹茶的微苦滋味，均為190元。

另外，限定推出的辻利抹茶歐蕾、辻利抹茶珍珠歐蕾，均是使用傳統手法，每杯現刷而成。「辻利抹茶珍珠歐蕾」也是官方首度將珍珠加入抹茶之中，單杯售價各為130元、150元。