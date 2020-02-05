個人風格當道 Longchamp推出全新訂製系列三種包型

個人風格當道，近年來各品牌紛紛推出「訂製系列」，以滿足消費者的客製化需求。法國精品Longchamp在2020春季推出全新My Pliage® 訂製系列，別具風格的設計巧思，一口氣推出三種訂製包型。

包括：充滿潮流時尚感的My Pliage® Signature，展現法式優雅的My Pliage® Club，以及台北101限定的My Pliage® Cuir。自即日起，除了台北101店獨家限定的My Pliage® Cuir以外，My Pliage® Signature與My Pliage® Club兩款系列將陸續於台灣北、中、南共12間專門店接受預訂，但由所有訂製包款將由法國工坊製作，預計約4~8周後才可交貨。

其中，首波主打的「My Pliage® Signature」擁有大膽活潑的時尚外型，客製英文字母這次更以放大圖樣躍上包身布面，打破精巧優雅的印象，讓消費者彷彿藝術創作者一般，於3種摺疊包尺寸與15種繽紛色調中恣意探索，挑選1種包身底色、2~3個英文字母縮寫並以2款自選色調相疊染印在包款上，輕鬆玩出風格獨具的潮流配件。

除了搶眼繽紛的視覺感，「My Pliage® Signature」此次在包款材質上同樣做出突破，包身布料採用10至23瓶的回收寶特瓶製成，製作過程大量降低化學氣體排放，讓消費者感受輕盈包身之餘，更能具體落實環保時尚。

「My Pliage® Club」則是另一項全新的訂製系列，尼龍摺疊包以精緻的包身繡線細節體現優雅時尚感，提供5款包型尺寸、10種包身色調、12種皮革色調與鈕扣相互搭配，可選擇小、中、或大的「奔馬Logo」和經典「巴黎鐵塔」兩款圖樣。此外，消費者也可以選擇客製屬於自己的一句話繡於包身，提供3種字體和2種尺寸的字型款式，以簡短幽默的問候語、一句洗鍊充滿個性的名言、又或者以風趣的方式施展個人魅力，讓「My Pliage® Club」大聲說出你的個人時尚宣言。

「My Pliage® Cuir」小羊皮訂製系列，這次則是於台北101旗艦店獨家登場。共有5款包型尺寸、12色繽紛包身色調，再任意搭配13種色彩鈕扣、8款襯裡可供選擇，消費者更可於包身上選擇皮革穿孔設計或圖騰燙印效果，展現青春活潑的法式美學。