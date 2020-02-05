OMEGA翻玩經典表款元素 化作奢華太陽眼鏡

Gentle Monster My Mars系列Wind Wind太陽眼鏡，8,310元。圖／溥儀眼鏡 分享 facebook

奢華品牌可以不只有一個面向，而是順應時代變身為生活風格的先驅，如同以高級腕表聞名的歐米茄（OMEGA），相繼發展出珠寶與香氛產品。近期更攜手眼鏡製作大廠，以旗下經典表款元素為啟發，優化了原有的墨鏡系列，讓人眼睛為之一亮。

不甘於只是一個鐘表品牌，所以OMEGA的總裁暨執行長Raynald Aeschlimann先生，也對全新眼鏡系列推出充滿信心，並表示「眼鏡的設計從我們經典腕表的特色汲取靈感，並注入現代創意與當代風格。」OMEGA為了強化這項產品特色，找來幫Tom Ford、Bally等精品操刀太陽眼鏡的Marcolin合作。採用歷久不衰的飛行員眼鏡框、貓眼框以及方框為主，加上如同腕表的設計細節。配戴者能發現在部分的金屬鏡框上，帶有如同星座系列Globemaster腕表表圈的錢幣刻紋，以及利用注塑技巧在鏡腳上添加品牌Logo識別。不可錯過了還有受到超霸阿波羅11號50周年Moonshine™金腕表啟發的復古飛行員款式太陽眼鏡，全系列都於義大利生產製作，即日也在專賣店銷售。

還記得去年在北京百貨打造超前衛概念店而引起討論話題的Gentle Monster嗎？這季也與全球同步，在台灣上市全新的MY MARS系列太陽眼鏡。其中最受矚目就屬Wind Wind款，Gentle Monster預測將會吹起淺色糖果系鏡片旋風，於是利用金屬方框，讓整體造型更年輕活潑。而且淺色鏡片無論在室內外、白天晚上都適合配戴，同時由於框型較大還帶有修飾臉型的效果，值得擁有一副增添潮流味。

歐米茄女仕太陽眼鏡，25,400元。圖／OMEGA提供 分享 facebook