西班牙品牌The Sant好俏皮 小手袋簡直是精巧便當盒

小眾品牌的趣味設計總是讓人驚喜,在迷你包的盛行之下,西班牙The Sant推出的Furoshiki方形包款,結合日式簡約輪廓,帶來宛如小巧便當的討喜;此外,輪廓獨特的長形包款,The Sant和土耳其品牌MANU Atelier都有相關設計的新鮮造型。

來自西班牙巴賽隆納的手袋品牌The Sant,風格簡單卻有極高辨識度,經典款式Furoshiki顧名思義設計靈感來自風呂敷(Furoshiki),這是日本人用來搬運或置放物品的包袱布巾,外觀以物被包裹起來、輪廓方正、並打上綁結的樣子,體現品牌基於前衛藝術和當代視角演繹的設計感;另一包款Kinchaku發想自巾著(Kinchaku),是日本人用來收納小物的隨身抽繩袋,就像寶物盒,包身以長型立方體形狀為設計,搭配扭轉式手柄,造型奇特又雅致,目前在台灣由精品複合店Art Haus引進。