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西班牙品牌The Sant好俏皮 小手袋簡直是精巧便當盒

2020-02-05 17:09聯合報 記者楊詩涵／即時報導

小眾品牌的趣味設計總是讓人驚喜，在迷你包的盛行之下，西班牙The Sant推出的Furoshiki方形包款，結合日式簡約輪廓，帶來宛如小巧便當的討喜；此外，輪廓獨特的長形包款，The Sant和土耳其品牌MANU Atelier都有相關設計的新鮮造型。

來自西班牙巴賽隆納的手袋品牌The Sant，風格簡單卻有極高辨識度，經典款式Furoshiki顧名思義設計靈感來自風呂敷（Furoshiki），這是日本人用來搬運或置放物品的包袱布巾，外觀以物被包裹起來、輪廓方正、並打上綁結的樣子，體現品牌基於前衛藝術和當代視角演繹的設計感；另一包款Kinchaku發想自巾著（Kinchaku），是日本人用來收納小物的隨身抽繩袋，就像寶物盒，包身以長型立方體形狀為設計，搭配扭轉式手柄，造型奇特又雅致，目前在台灣由精品複合店Art Haus引進。

而電商SHOPBOP也有長形圓筒狀的別緻小眾包款，例如土耳其的MANU Atelier，以包款上的金屬箭頭作為標誌設計，姐妹花創辦人Beste Manastır和Merve Manastır，從小在皮具工匠父親的耳濡目染下，於2014年成立自有品牌，也是網紅愛用款，London圓筒包款造型獨特摩登，運用皮革等材質與色彩變化，展現迥然不同的個性。

西班牙The Sant推出的Furoshiki方形包款，事經典可愛的小方盒。圖／...
西班牙The Sant推出的Furoshiki方形包款，事經典可愛的小方盒。圖／Art Haus提供
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The Sant Mini Kinchaku白色長型手提包，售價19,980元。...
The Sant Mini Kinchaku白色長型手提包，售價19,980元。圖／SHOPBOP提供
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The Sant Mini Kinchaku咖啡色長型手提包，售價19,980元...
The Sant Mini Kinchaku咖啡色長型手提包，售價19,980元。圖／SHOPBOP提供
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MANU Atelier London包款，售價525美元、約合台幣15,939...
MANU Atelier London包款，售價525美元、約合台幣15,939元。圖／SHOPBOP提供
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MANU Atelier London包款，售價價525美元、約合台幣15,93...
MANU Atelier London包款，售價價525美元、約合台幣15,939元。圖／SHOPBOP提供
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MANU Atelier圓錐形鍊條柔軟包，售價440美元、約合台幣13,358。...
MANU Atelier圓錐形鍊條柔軟包，售價440美元、約合台幣13,358。圖／SHOPBOP提供
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The Sant Furoshiki方盒咖啡色手提包，售價17,980元。圖／A...
The Sant Furoshiki方盒咖啡色手提包，售價17,980元。圖／Art Haus提供
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西班牙The Sant推出的Kinchaku長形手提包款，提把為縐摺皮革設計。圖...
西班牙The Sant推出的Kinchaku長形手提包款，提把為縐摺皮革設計。圖／Art Haus提供
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The Sant Furoshiki方盒黑色手提包，售價17,980元。圖／Ar...
The Sant Furoshiki方盒黑色手提包，售價17,980元。圖／Art Haus提供
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The Sant Mini Kinchaku咖啡色長型手提包，提把的皮革縐褶為一...
The Sant Mini Kinchaku咖啡色長型手提包，提把的皮革縐褶為一大特色。圖／SHOPBOP提供
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