西班牙品牌The Sant好俏皮 小手袋簡直是精巧便當盒

小眾品牌的趣味設計總是讓人驚喜，在迷你包的盛行之下，西班牙The Sant推出的Furoshiki方形包款，結合日式簡約輪廓，帶來宛如小巧便當的討喜；此外，輪廓獨特的長形包款，The Sant和土耳其品牌MANU Atelier都有相關設計的新鮮造型。

來自西班牙巴賽隆納的手袋品牌The Sant，風格簡單卻有極高辨識度，經典款式Furoshiki顧名思義設計靈感來自風呂敷（Furoshiki），這是日本人用來搬運或置放物品的包袱布巾，外觀以物被包裹起來、輪廓方正、並打上綁結的樣子，體現品牌基於前衛藝術和當代視角演繹的設計感；另一包款Kinchaku發想自巾著（Kinchaku），是日本人用來收納小物的隨身抽繩袋，就像寶物盒，包身以長型立方體形狀為設計，搭配扭轉式手柄，造型奇特又雅致，目前在台灣由精品複合店Art Haus引進。