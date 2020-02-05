長時間戴口罩肌膚清潔保養要注意！加強保濕、避免太油膩

全民防疫動起來，許多人每天口罩不離身，但長時間配戴口罩除了悶熱，也可能因摩擦導致肌膚不適。藥妝店美諮師提醒除了避免用過熱的水洗臉之外，保養也應首重溫和保濕，減少使用太油膩的保養品；至於戴口罩時合適的底妝，建議以可修飾膚色的飾底乳搭配蜜粉定妝，就能簡單妝點好氣色。

日藥本舖專業美諮師指出，如果經常配戴口罩，建議使用溫水洗臉，過熱的水容易破壞角質層、導致肌膚乾燥，洗臉及卸妝品應盡量選用無添加、低敏、保濕等成分，避免太油膩的質地。

冬季暴露在冷空氣的肌膚因季節轉換及溫度改變，保濕度會降低，再加上戴口罩時呼氣，更容易造成水分流失，日常保養最重要的就是保濕和鎖水，建議選用無添加、天然植物性、抗敏感成分、質地清爽的保養品。

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