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口罩實名制上路：移工能以健保卡買口罩嗎？

「拖到最後一刻才給返台名單」 陸委會指中方三缺失

長時間戴口罩肌膚清潔保養要注意！加強保濕、避免太油膩

2020-02-05 17:07聯合報 記者陳立儀／即時報導

全民防疫動起來，許多人每天口罩不離身，但長時間配戴口罩除了悶熱，也可能因摩擦導致肌膚不適。藥妝店美諮師提醒除了避免用過熱的水洗臉之外，保養也應首重溫和保濕，減少使用太油膩的保養品；至於戴口罩時合適的底妝，建議以可修飾膚色的飾底乳搭配蜜粉定妝，就能簡單妝點好氣色。

日藥本舖專業美諮師指出，如果經常配戴口罩，建議使用溫水洗臉，過熱的水容易破壞角質層、導致肌膚乾燥，洗臉及卸妝品應盡量選用無添加、低敏、保濕等成分，避免太油膩的質地。

冬季暴露在冷空氣的肌膚因季節轉換及溫度改變，保濕度會降低，再加上戴口罩時呼氣，更容易造成水分流失，日常保養最重要的就是保濕和鎖水，建議選用無添加、天然植物性、抗敏感成分、質地清爽的保養品。

日藥本舖推薦高CP值的日本Pharmaact無添加潔顏乳，溫和潔淨肌膚，原價68元、特價59元；卵肌本舖蛋殼膜卸妝凝膠可卸妝、清潔一次完成，原價499元、特價398元；Douce et Jolie白美茸潤澤亮肌乳霜、PLUNA膠原蛋白乳霜可為肌膚加強保濕。

Tomod’s推薦雅漾舒護活泉水、有「冰冰霜」之稱的 澳佳寶維生素E乳霜，同樣也是保濕型保養品。

屈臣氏2月6日至2月26日推出700件商品任挑任選買1送1，除了指定居家清潔用品之外，也可趁機採買保養品，同時為接下來的換季時節做準備。

雅漾舒護活泉水，50ml售價400元、300ml售價800元。圖／Tomod’s...
雅漾舒護活泉水，50ml售價400元、300ml售價800元。圖／Tomod’s提供
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Pharmaact無添加潔顏乳130g，原價68元、特價59元。圖／日藥本舖提供
Pharmaact無添加潔顏乳130g，原價68元、特價59元。圖／日藥本舖提供
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PLUNA膠原蛋白乳霜20g，原價399元、特價319元。圖／日藥本舖提供
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屈臣氏獨家的Pink粉透肌潤白系列，原價480～580元，2月6日至2月26日買...
屈臣氏獨家的Pink粉透肌潤白系列，原價480～580元，2月6日至2月26日買1送1。圖／屈臣氏提供
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澳佳寶維生素E乳霜50g，售價499元。圖／Tomod’s提供
澳佳寶維生素E乳霜50g，售價499元。圖／Tomod’s提供
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長時間配戴口罩，日常臉部清潔與保養首重溫和保濕。圖／日藥本舖提供
長時間配戴口罩，日常臉部清潔與保養首重溫和保濕。圖／日藥本舖提供
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屈臣氏2月6日至2月26日推出700件商品任挑任選買1送1。圖／屈臣氏提供
屈臣氏2月6日至2月26日推出700件商品任挑任選買1送1。圖／屈臣氏提供
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卵肌本舖蛋殼膜卸妝凝膠100g，原價499元、特價398元。圖／日藥本舖提供
卵肌本舖蛋殼膜卸妝凝膠100g，原價499元、特價398元。圖／日藥本舖提供
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Douce et Jolie白美茸潤澤亮肌乳霜80g，原價399元、特價299元...
Douce et Jolie白美茸潤澤亮肌乳霜80g，原價399元、特價299元。圖／日藥本舖提供
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