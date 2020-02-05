疫情時代的情人節 百貨首推3千送2百連珠寶黃金也適用

疫情時代民眾相對減少出門，宅經濟商機直接看漲，實體通路不讓疫情演變成零售災情，面對疫情時代的情人節，有百貨打破過往回饋行情，首度祭出情人節滿額優惠，讓戀人們在疫情時代為戀情升溫，讓單身男女好好照顧自己。SOGO台北店今年首度在情人節檔期推出3,000元送200元特別回饋，甚至可適用於忠孝館珠寶黃金消費。

SOGO台北店情人節檔期，即日起至2/16首度推出於男女服飾、鞋、內衣、鍋具、寢具單筆3,000元送200元折價券，依此類推。忠孝館獨家推出獨黃金珠寶同享單筆滿3,000元送200元。另外，使用HAPPY GO Pay單筆滿2,000元以上，可享點數10倍送，並攜手6大銀行刷滿6,000元起，送SOGO禮券100元，最高回饋SOGO禮券2,000元，單筆消費滿萬元分6期，再加碼送100元SOGO禮券。加上各樓層還有滿額送，這次優惠種類與回饋幅度為歷年情人節之冠。

情人節套餐部分，SOGO復興館3樓的麗緻巴賽麗濃情蜜意情人套餐，原價2,899元/2人，特價2,299元。敦化館7樓的維多麗亞N°168 PRIME情人節限定奢華套餐，售價5,200元起/2人，加贈世界巧克力大賞「福灣莊園巧克力」一份。忠孝館2樓MIOPANE推出女神派對雙人英式下午茶套餐，每套售價699元。

統一時代百貨台北店情人節，針對App行動會員即日起至2/19獨家推出指定禮物櫃位單筆消費滿5,000元送200元電子抵用券，直接線上兌換，同時推出App線上刮刮卡活動，扣除點數10點就可抽鑽鍊、烘焙體驗券、高雄旗津道沙灘酒店等情人禮。另外，台北統一時代推出北區獨家迪士尼櫻花季期間限定店，將於2/14至3/31粉嫩登場，以奇奇蒂蒂為主題推出眾多櫻花季系列商品，並搶先釋出六款獨家新品。

誠品生活則有多家餐飲推出草莓季節限定甜點，松菸店Well cafe推出選手工玫瑰花造型「草莓花蛋仔」；猿田彥珈琲在台中三井、園道店推出限定「草莓壽太郎鬆餅」；誠品南西Flipper’s推出期間限定「草莓卡士達千層派」，透過甜點表現戀情的甜蜜。