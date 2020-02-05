延後開學 PaGamO推中小學特別任務 閱讀素養、學科全包

因應台灣中小學延後開，PaGamO為台灣中小學推出「停課不停學-特別任務」，已幫孩子課表都排好，孩子只要每天完成任務舊就行。每天都有學科的練習、閱讀素養的練習、還有跨領域知識的學習。

幫你優執行長、台大電機系教授葉丙成在臉書指出，現在延後開學最大的挑戰，是老師無法接觸到學生。即使網路上有許多的數位學習資源，光是要教會孩子要去哪邊看、要完成哪些作業題目，都非常困難。現在 PaGamO 幫老師跟家長都解決了這些問題。老師只要把以下訊息複製貼在家長的 Line 群組，一切就完成了：

敬愛的家長們，

教育部宣布延後開學，為了避免影響到孩子的學習進度，也擔憂孩子在家中沒有既定學習的行程而荒廢了停課期間的珍貴時間，我們班上將使用 PaGamO 這個平台上的學習任務，讓孩子在停課期間仍然有充實的學習。為了因應教育部中小學停課，我們將在2/11 開始，每天在 PaGamO 平台派出新的任務，讓孩子練習各年級學科知識題，以及跨領域包括反毒知識、音樂藝術、理財知識、反霸凌等相關知識題。

另外也因應 108 課綱所需要的閱讀素養，在 PaGamO 平台上也會在停課期間免費提供十篇精選文章，讓全台灣中小學孩子，能在家練習養成重要的閱讀理解能力。

請爸爸媽媽到這個網址，順著上面的簡易教學，幫孩子註冊帳號。接下來就可以讓孩子在這段期間，每天完成我們班上的知識任務！

註冊網址：https://www.parents.pagamo.org/nonstoplearning

葉丙成說，希望幫助老師、幫助學校，用最輕鬆的方式能夠讓家長跟孩子知道如何真的讓停課期間能夠做學習。只要把上面訊息傳達給家長，一切就 ok 了。老師如果自己沒有帳號，也請到同一個網站，依循他們為老師做的使用說明，老師自己就可以另外申請屬於自己的教師帳號，以後就可以更方便使用 PaGamO 作為日常的教學工具（可以額外派題給自己班孩子！）也很歡迎家長跟自己孩子班上的老師推薦，讓老師知道這個難得的資源，給全班使用。

葉丙成表示，即使孩子班上的老師而沒採用，家長也可以自己幫幫孩子註冊帳號後，就可以自己讓孩子做我們的「停課不停學特別任務」。

停課不停學-任務資訊連結：