「鑽石公主」郵輪上有台灣旅客！業者：未受感染

郵輪旅遊再爆武漢肺炎案例。1月20日從橫濱出發「鑽石公主號」，今日傳出有10名旅客經檢測確診為武漢肺炎，可怕的是，該郵輪於1月31日曾停靠基隆港，當天船上所有旅客都下船，走訪包括台北101、龍山寺、故宮、九份等景點，甚至還有旅客自主到其它景點，是否成為移動式的感染源，讓大家都害怕。

公主遊輪表示，感染的10人中包含2名澳洲、3名日本、3名香港、1名美國賓客和1名菲律賓籍船員，確診病例並無台灣旅客。

據了解，1月20日從橫濱出發的「鑽石公主號」，曾搭載一名確診武漢肺炎香港乘客，3日晚間抵日本橫濱港停在外海，船上3711人被隔離，檢疫後發現至少有10人感染新型冠狀病毒。該郵輪1月31日停靠基隆港，船上遊客下船參加岸上觀光行程，公主遊輪表示，主要遊程包括台北101、龍山寺、故宮、九份等。

為防止郵輪旅遊入境旅客成為防疫漏洞，中央流行疫情中心宣布即日起入境前14天曾停靠中港澳，以及入境前28天曾載有確診武漢肺炎或疑似病例郵輪，不得彎靠台灣港口。