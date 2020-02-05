開春繽紛玩新色！厚底餅乾鞋今年繼續夯

即將揮別陰冷的冬季，迎來充滿生機的春季。鞋履品牌也選在這時候，推出繽紛玩色的新品，並結合時下最夯的運動風格與潮流時尚元素，打造新年全新足下Look！

看好厚底鞋風潮可望持續延燒，法國軍靴品牌PALLADIUM復刻九零年代經典厚底帆布鞋，推出全新「PALLASHOCK巧克力鞋」系列，搭載雙倍厚度巧克力大底，並打造隱形微增高的時尚小心機。

「PALLASHOCK巧克力鞋」採用14盎司純棉帆布鞋面，搭載蜂巢式彈力透氣鞋墊，其中首推限量三款甜點系配色，包含「紅絲絨蛋糕」、「草莓奶昔」與「檸檬乳酪」，讓喜愛不同風格的人可任意挑選搭配。

來自韓國的EXCELSIOR餅乾鞋，則發表2020年春夏四大系列，本季全新系列WORKWEAR，共推出四款工裝系甜點配色：奶油太妃、抹茶巧克、泰奶色與經典黑，營造強烈衝突感；春夏必備的JUTE系列，則是啟用全新材質黃麻與帆布的混合面料，兼具粗獷與美麗，共有鉛筆灰、堅果灰與仙人掌三款美式西部復古配色；秒殺款的PRIME系列，鞋面直接採用簡單懷舊的象牙白，並在硫化鞋底注入豐富色彩，共有墨綠色與焦糖奶兩款。