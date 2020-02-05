有一種愛情叫做林志玲與AKIRA 浪琴表伴你一同見證幸福
45歲的林志玲閃嫁放浪兄弟AKIRA，相差7歲的姊弟戀半年就修成正果，她也曾說過「我一直堅信，只要我努力相信愛情，愛情有一天會眷顧於我」。去年於台南的大婚更是讓林志玲看起來幸福度破表，提醒了仍在追求愛情的人千萬不要放棄。
一如林志玲代言多年的浪琴表（Longines）在得知將下嫁AKIRA之後，就送上了鐫刻有兩人名字縮寫的表款，來給予真心的祝福。所以今年的西洋情人節，浪琴表便精選了當初送給這對銀色新人的1832系列對表，希望正熱戀的人在配戴之後，也能如林志玲與AKIRA一樣很快的傳來好消息。此外，品牌還準備招牌的嘉嵐系列對表選擇，特色是為纖薄的輪廓，表殼的背部具備連結表鍊的獨特表耳設計，這項技術正是浪琴表的專利技術，展現對鐘表工藝的用心。而且嘉嵐系列簡約典雅的外型易於搭配，無論男、女表款皆充滿優雅氣質。
而說到優雅的象徵，就不能忘了獨立製表品牌康斯登（Frederique Constant）所推出的兩款全新方型腕表，也適合當作情人節贈禮的參考。方型腕表在製表歷史上一直佔據著特殊地位，時至今日依然是人們首選的經典正裝表，康斯登全新的Classics Carrée系列表款，就是品牌重新演繹這種經典形狀，並加入精緻細節處理。第一款腕表的採用雙色不鏽鋼表殼上帶有銀色表盤，並點綴扭索飾紋，印有羅馬數字時標。第二款腕表，則在表殼側鑲嵌了34顆鑽石，搭配白色珍珠母表盤、海軍藍色的亮面鱷魚皮表帶，雋永與典雅就是這款表的最佳寫照。
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