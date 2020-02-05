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7-11「利曼8大車隊爭霸集點」！安全帽、攜帶型兩用冰箱、模型車帥翻

2020-02-05 14:15聯合報 記者陳立儀／即時報導

如果你覺得超商集點商品總是太可愛，這次7－ELEVEN最新的集點活動應該會讓男性大為心動！7－ELEVEN將於2月12日起展開「利曼8大車隊爭霸集點」活動，除了經典賽車模型之外，還有鑰匙包、27吋大直傘、後背包、安全帽、大地墊、T恤、壁飾掛鈎、圓凳、攜帶型兩用冰箱等多款夢幻逸品，滿足車迷的收藏慾望。

法國利曼24小時耐力賽是賽車迷每年最關注的國際賽事之一，7－ELEVEN「利曼8大車隊爭霸集點」首次集結賓利（Bentley）、奧迪（Audi）、雪佛蘭（Chevrolet）、福特（Ford）、奧斯頓．馬丁（Aston Martin）等5大冠軍車及麥拉倫（McLaren）、賓士‎（Mercedes-Benz）、BMW等3大傳奇車款，推出一系列限量集點商品，其中最讓超跑迷為之瘋狂的就是「限量1：43經典模型車組合」，採用鋅合金材質與精緻仿真的車身塗裝，附有獨立透明盒，8大車款一次蒐集可堆疊收藏，集滿6點加199元或180點免費送1款，首批限量共29萬個；另有4款「限量皮革硬殼鑰匙包」，採用360度可旋轉扣環，內附鑰匙圈、可收納汽車遙控鑰匙，彈力帶則可用來放紙鈔或卡片，集滿6點加149元或150點免費送1款，限量共20萬個。

2月12日下午3點起開放限量預購的戶外系列包括「27吋大直傘」，擁有直徑121公分的超大傘面，搭配排檔桿造型把手設計，集滿6點加349元可加價購一款，共4款、限量共2.4萬個，OPEN POINT會員可搶先在2月11日上午11點於OPEN POINT App用點數加價購；「20L防潑水筆電後背包」採用防潑水材質，可放15吋筆電，集滿6點加499元可加價購一款，共4款、限量共2萬個；只要集點活動一出現就讓粉絲瘋狂的安全帽這次也沒缺席，「隱藏式遮陽鏡安全帽」的頂端可調節通風，內襯3件式快拆設計方便清潔，集滿6點加1,099元可加價購一款，共4款、限量共2萬個。

7－ELEVEN還推出利曼賽事主題海報系列周邊商品，重現保時捷919 Hybrid、奧迪R18 e－tron quattro、豐田TS040 Hybrid等3款賽車樣貌，同樣於2月12日下午3點起開放限量預購，包括適合玄關使用的「經典大地墊」，耐磨設計，表面可擦拭或沖洗，集滿6點加299元可加價購一款，共2款、限量共2萬個；「純棉T恤」集滿6點加399元可加價購一款，共2款、限量1萬件；「壁飾掛鈎」以排檔桿造型做為掛鈎設計，集滿6點加399元可擁有，限量5,000個；「皮革圓凳」採用實木椅腳，可承重約80公斤，集滿6點加399元可擁有，限量1萬個；6L容量的「攜帶型兩用冰箱」為保冷保溫兩用，附提把、攜帶方便，集滿6點加1,499元可擁有，限量5,000個。

如果不是車迷，7－ELEVEN將於2月13日下午3點開放限量預購的還有G－SHOCK手表、FILA側背包等女性也會愛的精品，限量G－SHOCK運動腕表市價4,200元、集滿6點加2,499元可加價購一款，黑金色款限量400支、灰藍色款限量200支；限量BABY－G G－SQUAD甜美藍牙運動腕表市價3,900元、集滿6點加2,499元可加價購一款，白色款限量300支、薰衣草紫色款限量100支。

7－ELEVEN限定款的限量FILA斜肩兩用包為單肩斜背、腰包兩用，市價1,480元、集滿6點加599元可加價購一款，白色、粉色、黑各限量3,000個；限量FILA炫彩側背包採用防潑水TPU材質，附可拆式經典LOGO吊飾，市價1,480元、集滿6點加699元可加價購一款，方形LOGO款、滿版LOGO款各限量3,250個。

7－ELEVEN「利曼8大車隊爭霸集點」限量隱藏式遮陽鏡安全帽，2月12日下午3...
7－ELEVEN「利曼8大車隊爭霸集點」限量隱藏式遮陽鏡安全帽，2月12日下午3點起開放限量預購，集滿6點加1,099元可加價購一款，共4款、限量共2萬個。圖／7－ELEVEN提供
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