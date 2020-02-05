月底開賣！UNIQLO攜手潮牌AMBUSH 合推迪士尼聯名單品

新年過後，快時尚品牌隨即釋出聯名消息，H&M找來迪士尼超人氣動畫「史迪奇」合作，將俏皮可愛的史迪奇融入服裝設計；而日本平價時尚UNIQLO先前預告與米老鼠及潮牌AMBUSH三方聯名的重磅單品，也將在本月底登場。

H&M推出「史迪奇」聯名系列單品，服飾設計以史迪奇圖像為主，主色調以粉黃色、粉紫色、 深藍色、白色及卡其色襯搭丹寧，展現超萌個性潮流。像是印有史迪奇圖像與夏威夷文「Ohana」的白色上衣及粉紫色連帽上衣，再配上丹寧褲或是卡其色工作褲，輕鬆營造休閒活潑日常造型，全系列系已於全台門市及網路門市正式販售。

至於UNIQLO日前曾預告將攜手當紅日系潮牌AMBUSH創意總監YOON，以「米妮＆LOVE」為主題推出全新聯名系列UT，隨著AMBUSH這幾年在潮流時裝界聲勢水漲船高，這次的三方聯名吸引不少粉絲引頸期盼。