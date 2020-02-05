不出門吃好料！會開瓦斯就會煮／麻油菇菇松阪豬

因為疫情沒辦法經常出門聚餐，料理苦手在家也能輕鬆做出好料理！這道「麻油菇菇松阪豬」做法容易，下班回家可以短時間完成。Q彈口感的松阪豬，搭配秀珍菇與麻油拌炒，美味口感多層次。濃郁下飯的湯汁搭配白飯或麵線，讓人食慾大開，適合仍微微帶有寒意的春日享用。

麻油菇菇松阪豬。圖／野人文化提供 分享 facebook

一、材料（約3∼4人份）

松阪豬⋯1 片（400 克）

黑麻油⋯3 大匙

食用油⋯1/2 大匙

老薑片⋯10 片

秀珍菇⋯50 克

枸杞⋯2 大匙

米酒⋯100cc

二、調味料

鹽⋯1/2 小匙

糖⋯1/4 小匙

三、作法

1. 松阪豬逆紋切條、薑切片、枸杞洗淨泡開備用。

2. 鍋內下2大匙黑麻油及1/2大匙食用油，小火煸薑片至捲曲起毛邊。

3. 接著大火拌炒松阪豬至7成熟（表面無血色）備用。

4. 再來下秀珍菇及放入100cc米酒、鹽及糖，中大火滾煮3分鐘至食材熟透。

5. 起鍋前加入2 大匙枸杞，並淋上1大匙黑麻油即完成！

作者簡介

大象主廚（大象發福廚房）：擁有中餐、西餐、烘焙、咖啡相關證照，曾任職於知名料理品牌企業，現為不定期接單私廚，並持續於高雄餐旅大學進修精進廚藝，經營Instagram兩年多、累積粉絲13萬人、累積破萬名粉絲分享成品，料理特色為以美味、高人氣、方便製作，新手也可以輕鬆學會。