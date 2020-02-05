宅在家的約會！會開瓦斯就會煮／蒜塔野菇炒蝦

比較少上餐廳，跟另一半在家約會也很浪漫，懶人也能輕鬆端出餐廳等級的料理，只要稍微擺盤佈置一下，就是頓雙人浪漫晚餐喔。

這道「蒜塔野菇炒蝦」原本是餐酒館的招牌菜，經過改良後在家也能輕鬆出菜，主廚分享，掌握菇類要大火快炒小撇步，新手也能炒出美味好菜，會開瓦斯就會煮！

麻油菇菇松阪豬。圖／野人文化提供 分享 facebook

一、材料（2人份）

蘑菇⋯150 克（可更換成其他菇類）

蝦仁⋯12 隻（可依食量略增減）

蒜頭⋯4 瓣

辣椒⋯1/2 根

九層塔⋯1 把（10 克）

橄欖油⋯2 大匙

米酒⋯1 大匙

二、蝦仁醃料

米酒⋯1 大匙

鹽⋯1/2 小匙

三、調味料

鹽及黑胡椒⋯各1/4 小匙

四、作法

1.蘑菇1開4(一朵切4塊) 、蒜頭切片、辣椒切圈、九層塔洗淨擦乾、蝦仁抓醃10分鐘備用。

2.鍋內下2大匙橄欖油，放入蒜片小火煸至金黃（約5分鐘）取出備用。

3.承上，用剛煉好的蒜油，下蘑菇大火炒至上色。

4.再來放入蒜片、蝦仁、辣椒及1大匙米酒，炒至蝦仁熟透後下調味料。

5.起鍋前加入九層塔，拌炒均勻即完成。

五、小撇步

1.蘑菇太髒可用水稍微沖淨，但務必立馬擦乾（否則香氣容易喪失）。

2.菇類入鍋後先不要移動，待大火將一面煎上色後才可翻炒，因菇類容易出水，火太小會變成用煮的，這樣就炒不香囉！

作者簡介

大象主廚（大象發福廚房）：擁有中餐、西餐、烘焙、咖啡相關證照，曾任職於知名料理品牌企業，現為不定期接單私廚，並持續於高雄餐旅大學進修精進廚藝，經營Instagram兩年多、累積粉絲13萬人、累積破萬名粉絲分享成品，料理特色為以美味、高人氣、方便製作，新手也可以輕鬆學會。 書名：《會開瓦斯就會煮：從家常小館到熱炒店，從酒蒸蛤蠣到三杯雞，IG人氣主廚分享13萬粉絲最愛86道吃不膩、零失敗、親友讚不絕口的超簡單料理（美味99分+成就感100分）》、作者：大象主廚、圖文資料／野人文化提供 分享 facebook

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