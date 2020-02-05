宅在家的約會！會開瓦斯就會煮／蒜塔野菇炒蝦
比較少上餐廳，跟另一半在家約會也很浪漫，懶人也能輕鬆端出餐廳等級的料理，只要稍微擺盤佈置一下，就是頓雙人浪漫晚餐喔。
這道「蒜塔野菇炒蝦」原本是餐酒館的招牌菜，經過改良後在家也能輕鬆出菜，主廚分享，掌握菇類要大火快炒小撇步，新手也能炒出美味好菜，會開瓦斯就會煮！
一、材料（2人份）
蘑菇⋯150 克（可更換成其他菇類）
蝦仁⋯12 隻（可依食量略增減）
蒜頭⋯4 瓣
辣椒⋯1/2 根
九層塔⋯1 把（10 克）
橄欖油⋯2 大匙
米酒⋯1 大匙
二、蝦仁醃料
米酒⋯1 大匙
鹽⋯1/2 小匙
三、調味料
鹽及黑胡椒⋯各1/4 小匙
四、作法
1.蘑菇1開4(一朵切4塊) 、蒜頭切片、辣椒切圈、九層塔洗淨擦乾、蝦仁抓醃10分鐘備用。
2.鍋內下2大匙橄欖油，放入蒜片小火煸至金黃（約5分鐘）取出備用。
3.承上，用剛煉好的蒜油，下蘑菇大火炒至上色。
4.再來放入蒜片、蝦仁、辣椒及1大匙米酒，炒至蝦仁熟透後下調味料。
5.起鍋前加入九層塔，拌炒均勻即完成。
五、小撇步
1.蘑菇太髒可用水稍微沖淨，但務必立馬擦乾（否則香氣容易喪失）。
2.菇類入鍋後先不要移動，待大火將一面煎上色後才可翻炒，因菇類容易出水，火太小會變成用煮的，這樣就炒不香囉！
作者簡介
大象主廚（大象發福廚房）：擁有中餐、西餐、烘焙、咖啡相關證照，曾任職於知名料理品牌企業，現為不定期接單私廚，並持續於高雄餐旅大學進修精進廚藝，經營Instagram兩年多、累積粉絲13萬人、累積破萬名粉絲分享成品，料理特色為以美味、高人氣、方便製作，新手也可以輕鬆學會。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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