戴口罩上妝首重保濕、遮瑕！著重保濕+光澤感的3款粉底

底妝，是整體妝容完美的關鍵，選擇粉底液，想要透亮感更是學問。許多人在挑選粉底液時，往往只想著適合自己的色號，除此之外，更重要的粉底液內容物是否保濕、具有光澤感、細緻度都需要善加考量。

而近期大家都戴起口罩，皮膚科醫生建議儘量少化妝，因為保濕度不夠強，反而讓肌膚容易長痘痘。不過如果想要用粉底液，就得要選具有保濕保養功能的粉底液，或使用妝前乳，讓臉部瑕疵隱形，也更能讓肌膚狀況加分。

雅詩蘭黛白金級養膚精華粉底

雅詩蘭黛推出「白金級寶石光底妝系列」，把寶石加入粉底，讓上妝同時散發寶石光澤，並且更能同時保養，保濕，超細緻的寶石微晶，更能修飾膚色與瑕疵，皆蘊含的白金級養膚精華，內含綠橄欖石、黑碧璽兩種珍稀寶石，綠橄欖石被譽為「太陽的寶石」，能為肌膚補充能量，黑碧璽的能量，五大珍稀寶石，包括紅寶石、藍寶石、翡翠、黃金與南海珍珠融合。

這款養膚粉底，能修飾並隱形瑕疵與細紋，達到強化妝感效果，一抹就讓人驚豔保濕與散發出的寶石肌光澤。

嬌蘭極致毛孔神隱妝前凝露

嬌蘭「極致毛孔神隱妝前凝露」為妝前使用，透過97％的自然成分酪梨萃取物、白可可豆萃取，不但可以強化肌膚屏障，更能讓肌膚的油水達到平衡的效果。其中還含有亮顏裸光粉底液相同的雪蓮果萃取中的「益生菌衍生物」，來增強肌膚防禦力。

實際使用「極致毛孔神隱妝前凝乳」後，面部瑕疵顯得更加淡化柔和，膚質也變得更加平滑，因此日復一日使用後，裸膚將不再泛油光，膚質更加分，對抗環境氣候變遷，絕對是神器。

Giorgio Armani完美絲絨水慕斯粉底 SPF25

說到粉底液，亞曼尼的完美絲絨水慕斯粉底液，絕對是粉底液界的扛霸子。完美絲絨水慕斯粉底是一款適合混合肌及油性肌膚使用的粉底，不只濕潤保濕，遮瑕力表現也很好。對於不喜歡厚重妝感的人來，是一大福音，妝感輕透，也比較偏向霧感的質地，想要清透奶油肌當然不能錯過這款粉底液。