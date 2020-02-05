武漢肺炎燒進精品圈 購物人潮銳減、新表活動取消

隨著2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）的疫情不明朗，中國及周邊國家確診人數每日都激增的情形下，業者也感受到壓力，紛紛取消或是延期原訂在2、3月要舉辦的活動。各精品品牌也嚴正以待，希望找出對策，來度過這次疫情所帶來的影響。

因為疫情爆發時段正逢農曆新年期間，加上台灣及早開始動員防疫，除了高端精品本來就較不受影響之外，中價位為主的鐘表業者還沒感受到明確的銷售下滑，但觀察到「出門購物的人的確比往年少許多」。向來農曆新年是一年銷售的高峰期，各品牌也會順勢推出不同的優惠組合，不過到店的人潮卻直接腰斬，如果持續消費者持續減少，恐怕會影響到一整年的業績表現。另外，有業者提到有不少零件製作都位於中國，但目前對岸因為疫情緣故也處於延長春節休假的狀態，工廠何時復工也不明確，連帶的會讓之後新表交期延後。

而且在農曆年後，不少鐘表品牌都有針對新店、新產品的曝光活動，都因為武漢肺炎的問題，直接取消或是在評估是否如期進行。像是浪琴表（Longines）原在2月選在曼谷舉行2020年新表款的亞洲預覽活動，由於疫病的爆發，因應泰國衛生部宣布公開活動都取消而停辦。或是有業者計畫在3月時替新店櫃辦理開幕，都表示目前至少要到台灣國中、小學開學後，再做討論。部分品牌在3月中旬的新表款媒體記者會，要視疫情的發展來評估，先暫停一切作業。不過也有人逆勢操作，知名的鐘表店寶鴻堂對台灣防疫有信心，新門市開幕活動仍會如期舉辦。