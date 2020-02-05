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台灣燈會APP祭出「超值」抽獎 新增燈座收藏導航

2020-02-05 10:56聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

2020台灣燈會2月8日台中登場，台中市政府除建置官方網站提供展區資訊，更推出燈會專屬的「智慧導航APP」，給民眾全新的燈會導覽體驗。研考會配合后里主展區開展，「台灣燈會導航APP」在2月6日至23日舉辦「天天抽好禮、周周送手機」，有機會抽iPhone XR、iPhone11 Pro、Galaxy Note10、住宿券、燈會小提燈、32G隨身碟。

研考會主委吳皇昇指出，2020台灣燈會導航APP功能已全面升級，除原有「交通資訊」、「展演活動」、「燈區介紹」，新增燈會小提燈的發放位置、后里主展區服務設施和亮點燈座，讓民眾透過APP就可以輕鬆獲取資訊，並找到想去的地方。

另外，「台灣燈會導航APP」各項燈座頁面也增加了收藏功能，民眾透過此功能可以事先規劃賞燈清單來安排路線，到燈區使用導航完全不怕迷路；另也新增「停車找車」打卡標點功能，民眾停好車可替愛車停放位置打卡標點，這樣就不用在茫茫車海中找不到自己的愛車。

資訊中心表示，只要下載「2020台灣燈會在台中APP」，2月6日至23日期間於燈區打開APP就可獲取序號，有機會獲得智慧型手機、住宿券、小提燈及隨身碟等超值好禮，活動期間每天晚上8點30分進行抽獎。

資訊中心進一步說明，民眾可以透過台灣燈會導航APP的首頁點選「天天抽好禮」查閱自己的抽獎序號、並透過得獎名單進行對獎。「2020台灣燈會在台中」官網：https://2020taiwanlantern.net ，新版APP預計2月6日起全面更新並增加抽獎活動。

「台灣燈會導航APP」2月6日起天天抽獎，各項燈座頁面也增加了收藏功能，民眾透過...
「台灣燈會導航APP」2月6日起天天抽獎，各項燈座頁面也增加了收藏功能，民眾透過此功能可以事先規劃賞燈清單來安排路線，到燈區使用導航完全不怕迷路。圖／台中市研考會提供
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「台灣燈會導航APP」2月6日起天天抽獎，各項燈座頁面也增加了收藏功能，民眾透過...
「台灣燈會導航APP」2月6日起天天抽獎，各項燈座頁面也增加了收藏功能，民眾透過此功能可以事先規劃賞燈清單來安排路線，到燈區使用導航完全不怕迷路。圖／台中市研考會提供
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