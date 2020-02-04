生乳捲包著「焦糖布丁」！亞尼克限量新品＋動物點心杯

為慶祝20週年，連鎖生乳捲甜點店「亞尼克」結合旗下人氣的焦糖慕斯、烤布蕾為元素，全新推出「焦糖布丁生乳捲」，另外還設計一系列「餐桌上的動物園」布丁杯，讓民眾吃完焦糖蒸布丁之後，直接就可以把模樣可愛的杯子帶回家。消費滿額，還可獲得餐盤贈禮。

從金山萬里起家的亞尼克，目前在全台共有18間門市，並有3間亞尼克夢想村，20年來累積販售超過800萬條的生乳捲。本次以店內的兩款人氣甜點為基礎，並與同為萬里人的Youtuber「HowHow」聯名推出「焦糖布丁生乳捲」。在泡芙蛋糕內，藏有焦糖風味的布丁慕斯與北海道奶霜，帶來香甜的滋味，每份門市售價420元，YTM優惠409元，即日起限時供應至4月12日。

亞尼克自去年耶誕節首度以日本直輸的點心杯為容器，推出一系列造型甜品。今年自2月開始至4月30日期間，再度推出「餐桌上的動物園」點心杯系列，共計8個檔期，每檔各提供小熊、蜜蜂、貓咪、兔子等等不同造型的點心杯。杯內裝有焦糖蒸布丁、北海道奶霜與水果，單杯售價198元，2杯則為333元。吃完以後，陶瓷點心杯就可以直接帶回家紀念。