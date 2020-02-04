情人節送禮首選！「高顏值香水、香氛蠟燭」快放入口袋名單

近來大家忙著四處奔波買口罩，是否忘了西洋情人節即將到來？香水向來是討情人歡心的首選，在情人節前夕，包括miu miu、TOUS、ELIE SAAB等紛紛推出高顏值香水新品，Jo Malone、diptyque、NEOM另有香氛蠟燭，讓燭光為情人節增添暖意。

miu miu花園綺想精粹淡香精2020限量版採用精品時尚工法，瓶身內部塗上閃耀銀色光澤亮鏡面，瓶蓋換上了復古大紅色，香調不同於以往miu miu愛用的鈴蘭，而採用奢華的晚香玉精粹，中調、後調麝香及Akigalawood木，彷彿多層次穿搭般令人驚艷。

西班牙珠寶品牌TOUS的全新女香－白金小熊女性淡香水，以純淨透明色澤與優雅的白花香氣，搭配皮繩垂掛的白金小熊墜飾，清新又可愛，小熊墜飾也可當成項鍊墜子配戴。

情人節就是要有玫瑰相伴，Maison Francis Kurkdjian「玫瑰之水L’eau A la Rose」的大馬士革玫瑰帶著荔枝清甜的花果香，並與牡丹、格拉斯百葉玫瑰與白麝香溫柔交融，讓愛的誓言更加芬芳，同時也推出玫瑰之水專屬的限定粉色玫瑰包裝紙與緞帶；另有情人節專屬優惠組合，玫瑰之水35ml＋愛戀玫瑰迷你蠟燭售價3,800元。

ELIE SAAB衷情之旅淡香精由柑橘、梔子花與橙花交織出愉悅迷人香氣，經典透明瓶身搭配燙金LOGO，隱約透出淡粉色的香水。即日起至2月底於FLELIS FRAGRANCE法倈麗香水專櫃消費滿4,500元送三宅一生限量紅化妝包及ELIE SAAB女孩風潮淡香精7.5ml，消費滿6,000元送DOLCE&GABBANA THE ONE渼體乳100ml、THE ONE限量紅化妝箱、耀淡香精我1ml X 2。

Michael Kors推出限量花朵禮盒包裝服務，即日起至2月14日於全台盧亞香水專櫃購買Michael Kors 100ml香水兩瓶，就可擁有花朵環繞的璀璨金漾禮盒，每櫃點限量10組。

製造浪漫氣氛的香氛蠟燭也有不少新貨到，Jo Malone推出印有俏皮奶油色愛心圖騰的情人節限定60g旅行蠟燭禮盒，一次收入英國梨與小蒼蘭、紅玫瑰、牡丹與胭紅麂絨等3款經典香氣，即日起至2月29日全台限量上市，售價4,710元，活動期間購買2件商品可享有限量心形禮盒或愛心方盒包裝服務。

diptyque情人節限量系列包括花都之水淡香精、花都之水香膏、花樣巴黎香氛蠟燭、花樣巴黎室內香氛蠟等，其中花都之水淡香精是diptyque首款柑苔香調的香水作品，讓玫瑰香氣更加清甜，同樣為柑苔調的花樣巴黎香氛蠟燭從包裝盒到燭杯都有著象徵愛情的玫瑰圖樣。