韓國江南貴婦最愛SPA 雪花秀引進台灣身心靈超舒暢

韓劇「愛的迫降」正在熱播，也帶動起韓系保養的風潮，現在韓國江南貴婦最愛的護膚療程，也特別引進台灣，由韓系頂級保養品牌Sulwhasoo雪花秀，運用千年的亞洲藥理原理，以11道程序搭配11款專業手技，推出頂級護膚療程，搭配「史上最奢華」抗老保養品，讓台灣女性也能找回青春，變身年輕貴婦。

雪花秀這套護膚療程，從首爾旗艦店引進，有別於一般護膚SPA，強調打造身心靈的絕佳平衡，並解決肌膚的問題，透出自然光澤感與健康膚色。

使用蘊含珍貴韓方草本成分的頂級保養品，以11道程序配合11款專業手技，將完整呵護臉、頸肩、手與足部，透過手部的按摩技巧，100%天然白玉的拉提玉指枕，運用在臉部穴位，舒展肌肉僵硬，讓臉部肌膚更加緊實，輪廓線條更優美。

用紅蔘暖足，開啟這段舒心旅程，進行溫暖足部與去角質按摩，提升內在能量，舒緩緊繃的肌肉疲勞與壓力釋放，讓漫步雲端的雙腳，開啟你的頂級貴婦之路。

頂級SPA最重要的第一步，是深層清潔，讓肌膚有透氣感，讓後續保養程序，更加好吸收。SPA選用的保養品，也是雪花秀最頂級的「臻雪煥采琉金活膚系列」， 內含3大珍稀原料秘齡活膚：靈芝、人蔘、金剛赤松，點亮肌膚的任何問題，讓肌膚重拾活力光采。

SPA過程中，可挑選5款草本精油，打造自己喜愛的香氣氛圍，點壓儀式按摩之中，將每個針對美膚穴位、肩頸舒壓，並奉上品牌o’sullo的有機栽種茶，身心靈完全放鬆。