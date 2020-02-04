迪士尼櫻花季情人節登場 四大人氣角色聯手掀粉紅旋風

迪士尼粉絲先期待一波，繼去年櫻花季活動大受歡迎之後，今年春天再度推出全新迪士尼櫻花季，集合奇奇蒂蒂、小鹿斑比、瑪麗貓、小飛象等四個人氣角色，結合粉嫩櫻花推出一系列主題限定商品與活動，首波迪士尼櫻花季期間限定店，自2月14日起率續在台北統一時代百貨、台中廣三SOGO、高雄大魯閣草衙道北中南開跑，各店各有代表角色主題。

迪士尼櫻花季期間限定店台北店主題為奇奇蒂蒂，將在統一時代百貨台北店2F夢廣場舉行為期一個多月的活動，台中店主題是小鹿斑比與瑪麗貓，將在廣三SOGO百貨1樓展開；南部則落腳高雄大魯閣草衙道大道東1F異想空間，以小飛象為主題。

台北店搶先曝光六款獨家限定野餐新品，櫻花季限定野餐籃（奇奇蒂蒂款）、櫻花季限定造型髮箍（蒂蒂款）、櫻花季野餐墊（奇奇蒂蒂款）、櫻花季限定單層玻璃水瓶（小鹿斑比款）、櫻花季不銹鋼環保餐具（奇奇蒂蒂款）及不銹鋼環保餐碗（奇奇蒂蒂款）等。