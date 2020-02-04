Le Creuset特賣來了 經典媽咪鐵鍋現省逾萬元

喜歡法國鍋具品牌Le Creuset的人，價格最划算的酬賓特賣來了，2月5日起至2月11日於台北內湖美麗華B1光影劇場開跑，現場超過1千種精選商品，鍋具折扣最低3折，像是品牌經典的媽咪鐵鍋折扣下來現省1萬多元，現場消費滿額還可享現金折抵，最多可現折5,000元。

在美麗華推出的Le Creuset酬賓特賣，精選商品除了最受歡迎的鑄鐵圓鍋、鑄鐵媽咪鍋，還有多款瓷器、矽膠廚具、不沾鍋、不鏽鋼鍋與酒器等多項商品，以及每日限量的超殺折扣商品。

折扣品項包括，圓鐵鍋22 (初花) 鋼頭原價13,000元，優惠價5,600元；媽咪鐵鍋28 (雪紡粉)鋼頭原價17,800元，優惠價6,900元；單柄18醬汁鐵鍋 (火焰橘)原價9,000元，優惠價3,900元；青椒鐵鍋 (棕櫚綠) 原價15,000元，優惠價3,900元。

可堆疊小烤皿原價420元，優惠價250元；心型烤盅組2入 (玫瑰粉) 原價2,880元，優惠價600元；蛋座組5入 (海岸藍/艾莉絲黃/雪紡粉/薄荷藍/雪花白)原價2,150元，優惠價500元；卡蘇雷碗 (加勒比海藍)原價1,880元，優惠價850元；愛心隔熱墊 (雪花白)原價1,080元，優惠價480元；卡布奇諾杯盤組2入(薄荷綠)原價1,800元，優惠價800元。

現場可享滿額現金折抵，滿1萬現折500、滿2萬現折1,000元、滿3萬現折2,000、滿4萬現折2,500元、滿5萬現折5,000元。