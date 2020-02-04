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孫藝真、玄彬《愛的迫降》瑞士初相遇　國民女神穿格紋外套就是正　

2020-02-04 18:31聯合報 記者楊詩涵／即時報導

從開播時在首爾收視率6%、一路飆到第12集的16%，「愛的迫降」收視加一個零的威力好強大，孫藝真的穿搭更是當季最新款，她在瑞士初遇玄彬，穿了藍白條紋襯衫的清爽畫面，又正、又甜，「國民女神」的美譽當之無愧。

孫藝真這場「好山好水好漂釀」的穿搭是CELINE藍白條紋棉質襯衫、威爾斯格紋雙排釦外套，搭配長靴，一身復古風味的造型既優雅又帥氣，在瑞士的陽光下笑得超燦爛，綻放甜姐兒的神采，她肩上背著是「女星必備款」Triomphe，包括安潔莉娜裘莉、楊丞琳、韓團BLACKPINK團員Lisa都擁有此一明星商品，這是由藝術總監Hedi Slimane改造七○年代CELINE官方圖徽創作而成，以凱旋門的Triomphe鎖鏈為靈感，運用在包款、飾品、印花及鞋履系列。

另一套穿搭則是穿上CELINE圓領毛衣搭配短裙，換上Tassels千鳥紋方包，搭配短裙與凍齡高顏值，穿出學生妹的清新氣質，和玄彬站在一起，構築愛心泡泡的神仙CP畫面；在最新的一集中，孫藝真霸氣演繹CELINE海軍藍經典西裝外套、白色荷葉領襯衫，有著財團千金的氣勢，也穿出都會時尚的俐落。

孫藝真穿威爾斯格紋雙排釦外套，售價95,000元。圖／取自tvN官方IG
孫藝真穿威爾斯格紋雙排釦外套，售價95,000元。圖／取自tvN官方IG
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孫藝真選穿CELINE藍白條紋棉質襯衫20,500元。圖／取自tvN官方IG
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孫藝珍選用CELINE Tassels千鳥格紋小牛皮肩背包59,000元、駝色羊毛毛衣19,500元。圖／取自tvN官方IG
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Triomphe 黝黑色亮面小牛皮肩背包，售價10萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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孫藝珍穿駝色羊毛毛衣，售價19,500元。圖／取自tvN官方IG
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孫藝真穿海藍色雙排釦西裝外套10萬5,000元、白色荷葉領經典襯衫24,500元...
孫藝真穿海藍色雙排釦西裝外套10萬5,000元、白色荷葉領經典襯衫24,500元。圖／取自網路
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孫藝真穿威爾斯格紋雙排釦外套95,000元、藍白條紋棉質襯衫20,500元。圖／取自tvN官方IG
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孫藝真選用Triomphe黝黑色亮面小牛皮小型肩背包，售價10萬5,000元。圖／取自twitter
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孫藝真穿海藍色雙排釦西裝外套10萬5,000元、白色荷葉領經典襯衫24,500元。圖／取自FB愛的迫降越南粉絲團
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Tassels千鳥格紋小牛皮肩背包，售價59,000元。圖／CELINE BY ...
Tassels千鳥格紋小牛皮肩背包，售價59,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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瑞士首爾

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