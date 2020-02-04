孫藝真、玄彬《愛的迫降》瑞士初相遇　國民女神穿格紋外套就是正　

從開播時在首爾收視率6%、一路飆到第12集的16%，「愛的迫降」收視加一個零的威力好強大，孫藝真的穿搭更是當季最新款，她在瑞士初遇玄彬，穿了藍白條紋襯衫的清爽畫面，又正、又甜，「國民女神」的美譽當之無愧。

孫藝真這場「好山好水好漂釀」的穿搭是CELINE藍白條紋棉質襯衫、威爾斯格紋雙排釦外套，搭配長靴，一身復古風味的造型既優雅又帥氣，在瑞士的陽光下笑得超燦爛，綻放甜姐兒的神采，她肩上背著是「女星必備款」Triomphe，包括安潔莉娜裘莉、楊丞琳、韓團BLACKPINK團員Lisa都擁有此一明星商品，這是由藝術總監Hedi Slimane改造七○年代CELINE官方圖徽創作而成，以凱旋門的Triomphe鎖鏈為靈感，運用在包款、飾品、印花及鞋履系列。