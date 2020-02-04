2020春季超人氣話題新唇膏「令和紅」擦起來好仙、好美

紅色系口紅已經流行好幾季，熱潮始終未退，但2020春季紅色系口紅又玩出什麼新花樣呢？資生堂東京櫃心機彩妝2月推出全新的「令和紅」，再度炒熱唇膏市場新話題。

資生堂指出，當道的令和紅，是目前日本最新流行趨勢，亦是專為亞洲女性膚色設計的唇膏新品，而此系列「星魅誘光唇膏」 共推出8款新色。

主打的「令和紅（RD300）」是中性色調，另還有冷色調和暖色調，而除了RD300為主打色外，其他包括：PK422、RD633、OR353則都是限定色，也值得一試。