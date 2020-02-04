凱特王妃出席英國電影學院獎 四葉草珠寶貴氣不失親民

或許因為英國即將脫歐、又或日前哈利王子宣佈退出王室資深成員，英國開春的2020似乎並不順遂。還好日前英國凱特王妃（HRH Catherine, Duchess of Cambridge）出席第73屆英國電影學院獎（BAFTA）頒獎典禮並配戴梵克雅寶的Alhambra系列珠寶作品，除展現不失親民氣息的貴氣形象，也為近期相對低迷的英國新聞，帶來一股令人精神為之一振的清新氣息。

凱特王妃身上除了古典華麗的禮服外，又屬身上配戴的梵克雅寶Alhambra系列珠寶耳環與項鍊最為搶眼。由於Alhambra系列是以幸運的「四葉草」為靈感，黃K金搭配白色的珍珠母貝，柔美而古典。在高貴形象外卻不顯距離感，為個人也為王室印象大為加分。