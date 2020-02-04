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凱特王妃出席英國電影學院獎 四葉草珠寶貴氣不失親民

2020-02-04 17:36聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

或許因為英國即將脫歐、又或日前哈利王子宣佈退出王室資深成員，英國開春的2020似乎並不順遂。還好日前英國凱特王妃（HRH Catherine, Duchess of Cambridge）出席第73屆英國電影學院獎（BAFTA）頒獎典禮並配戴梵克雅寶的Alhambra系列珠寶作品，除展現不失親民氣息的貴氣形象，也為近期相對低迷的英國新聞，帶來一股令人精神為之一振的清新氣息。

凱特王妃身上除了古典華麗的禮服外，又屬身上配戴的梵克雅寶Alhambra系列珠寶耳環與項鍊最為搶眼。由於Alhambra系列是以幸運的「四葉草」為靈感，黃K金搭配白色的珍珠母貝，柔美而古典。在高貴形象外卻不顯距離感，為個人也為王室印象大為加分。

同樣展現高雅品味的還有女演員艾兒芬妮（Elle Fanning），曾演出電影《黑魔女：沉睡魔咒》（2014）中睡美人一角的她，同時也是知名女演員達科塔芬妮（Dakota Fanning）的妹妹，並在去年五月於坎城影展以「最年輕的評審」成為目光焦點。日前她出席2020年度倫敦影評人協會獎時，簡約的妝髮搭配米白色的平口洋裝，散發鮮明仙氣，而身上配戴的蕭邦Green Carpet系列鑽石項鍊則鑲嵌以大量梨形切割鑽石，簡約大方、更成為令整體造型更上層樓的完美配件。

日前出席英國第73屆英國電影學院獎（BAFTA）頒獎典禮的凱特王妃穿戴了梵克雅寶...
日前出席英國第73屆英國電影學院獎（BAFTA）頒獎典禮的凱特王妃穿戴了梵克雅寶的Alhambra系列珠寶，為相對低迷的英國開春、帶來一股嶄新氣息。圖╱達志影像。
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去年因成為坎城影展最年輕評審大出風頭的艾兒芬妮，日前出席2020年度倫敦影評人協...
去年因成為坎城影展最年輕評審大出風頭的艾兒芬妮，日前出席2020年度倫敦影評人協會獎配戴了蕭邦Carpet珠寶、仙氣飄飄。圖╱Chopard提供。
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Chopard，Green Carpet系列，鑽石項鍊，全數共鑲嵌43.03克拉梨形鑽石項鍊，價格店洽。圖╱Chopard提供。
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Van Cleef & Arpels，Magic Alhambra耳環，黃K金、白色珍珠母貝，19萬3,000元。圖╱Van Cleef & Arpels提供。
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Van Cleef & Arpels，Magic Alhambra項鍊，黃K金，白色珍珠母貝，27萬9,000元。圖╱Van Cleef & Arpels提供。
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