秒殺！哥排隊不是為買口罩、是搶女友的限量情人節唇膏

因應武漢肺炎，現在許多人上班都戴口罩，也幾乎都不太畫全妝，有網友就開玩笑「只要畫好眼睛，就能出門了」，當外界都猜測美妝的業績下滑時，卻仍有百貨專櫃美妝的限量版唇膏，一開賣就秒殺，還有很多人排隊不是為了買口罩，而是搶唇膏，重點是幾乎都是男生來買唇膏。

蘭蔻今年推出情人節限定「天鵝絨」包裝的絕對完美鑽石霧光唇膏#274、絕對完美迷霧唇膏#196，都是之前一支難求的色號，一次買兩支，還有限量的愛心禮盒包裝，2月1日在專櫃開賣，也因為配貨不多，一開門不到30分鐘，超多男生幫女友、曖昧對象來搶唇膏，瞬間就宣告完售。

其實因為戴口罩成風潮，不少人都不會畫唇妝，讓美妝業者擔心業績受到影響，不過因為剛好遇到情人節檔期，業績反而影響不大，業者私下表示，「戴口罩是為了最近的疫情，但唇膏之後還是會用到，因此只要有限量或獨特品，還是能賣出好成績」。

包括YSL情人節推出愛戀纏綿系列的奢華緞面唇膏、超模聚焦明彩筆，獨特包裝也讓消費者靠櫃購買。

不過根據彩妝業者表示，其實過年後至今，業績確實有受到疫情影響，但是消費者購買氣墊粉餅、眼妝相關的商品變多了，較以往多了2至3成，但是過於厚重的底妝、粉底液等，就明顯受到影響。