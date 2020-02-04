趕快來做筆記！eBay預測2020年最值得入手表款 復古風格、玫瑰金材質最熱門

法國航海好手暨船長François Gabart演繹歐米茄Speedmaster「月之暗面」阿波羅8號計時登月表，約31萬8,000元。圖／OMEGA提供 分享 facebook

全球最大的奢華腕表銷售平台eBay在日前推出了2020年豪華腕表報告，預測了今年將掀起流行、以及最值得入手的表款，只要掌握4大挑選訣竅，你也可以成為鐘表達人。

eBay提到二手市場腕表的市場將達到50億美元的規模，因此藉由線上平台所獲得的銷售數字，來推估今年最熱門與值得入手的表款與趨勢。除了眾多表迷、投資客都力捧的Rolex各款「水鬼」潛水表之外，由於2020年將舉辦東京奧運，身為官方計時的歐米茄（OMEGA）則是後勢看漲。ebay在報告中特別點出歷久不衰的Speedmaster登月計時碼表，不論是首次購表還是收藏，仍是很值得投資的標的物，特別是搭載了傳奇321機芯或是特殊材質表盤的款式。

在eBay的2020年豪華腕表報告中還提到，雖然在去年不鏽鋼材質的表款，成為市場購表最熱門的選擇，不過看好玫瑰金將會比其他貴金屬有更好的表現，若是預算允許挑選有特色的表款或複雜功能的為佳。另外，復古風格仍舊會是今年新腕表的主要設計元素，特別是受到四〇、七〇甚至是九〇年代的經典表款啟發的系列，值得去關注。而報告中提到的另一趨勢就是亮色系，eBay研究團隊認為不管是祖母綠、鮭魚粉的表盤都會受到歡迎，而且藍色表帶的腕表最為吸睛，也呼應了「經典藍」的流行。

復古風格明確的真力時PILOT Type 20 Rescue腕表，不鏽鋼表殼，約23萬7,800元。圖／Zenith提供 分享 facebook

宇舶表經典融合系列藍光腕表，緞面及抛光黑色陶瓷表殼，約30萬5,000元。圖／HUBLOT提供 分享 facebook