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鞋子變成電話筒？時尚小馬哥GIVENCHY形象片綜藝魂爆發

2020-02-04 17:23聯合報 記者楊詩涵／即時報導

找來重磅女星夏綠蒂蘭普琳（Charlotte Rampling）和時尚小馬哥Marc Jacobs鬥演技、玩一波，GIVENCHY春夏形象片是長達2分鐘的趣味微電影；MCM也是以迪斯可舞池的金屬冷色，拍攝出頹廢的春夏形象片，兩個品牌都是玩很大、放很開的態勢，打造耳目一新的視覺。

73歲的英國女星夏綠蒂蘭普琳在GIVENCHY 2020春夏形象片中，作為演技大考驗的老師，找來Marc Jacobs演出喜怒哀樂等各種表情，兩人搭檔迸發綜藝魂，各式各樣的表情演出趣味橫生，春夏新款鞋履則入鏡變成道具，成了Marc Jacobs手上的電話筒。兩人穿搭由藝術總監Clare Waight Keller執掌，展現九○年代巴黎、紐約的風貌，採用人像照片風格，展現自信優雅風範。

MCM則是以慕尼黑迪斯可（Disco）到柏林高科技（Techno）電子音樂為主軸，作為2020年春夏廣告大片的背景，講述派對愛好者和搖滾明星一同踏上音樂的旅程，由饒舌歌手Tayahna Walcott、滑板選手Evan Mock等5位年輕世代在夜店中的身影為主視覺，運用舞池的昏暗、地下室鐵門的金屬冷光，展現日出日落、濃妝到素顏、堅強到脆弱等二元命題，將搖滾樂的暗黑色彩、流行音樂的鮮豔色系並存，打造張力十足的形象大片。

█GIVENCHY 2020春夏形象影片：

https://www.youtube.com/watch?v=cfIUVlF-0bg

█MCM 2020春夏形象影片：

https://www.youtube.com/watch?v=mo1pQNyU5xo

夏綠蒂蘭普琳和Marc Jacobs拍攝GIVENCHY 2020春夏形象片。圖...
夏綠蒂蘭普琳和Marc Jacobs拍攝GIVENCHY 2020春夏形象片。圖／GIVENCHY提供
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Marc Jacobs詮釋GIVENCHY 2020春夏系列。圖／GIVENCH...
Marc Jacobs詮釋GIVENCHY 2020春夏系列。圖／GIVENCHY提供
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MCM以舞廳的黑暗場景襯托2020春夏新品。圖／MCM提供
MCM以舞廳的黑暗場景襯托2020春夏新品。圖／MCM提供
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MCM釋出2020春夏形象廣告，羊毛西裝外套65,000元、Himmel粉色運動...
MCM釋出2020春夏形象廣告，羊毛西裝外套65,000元、Himmel粉色運動鞋19,500元。圖／MCM提供
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氣場強大的英國女星夏綠蒂蘭普琳詮釋GIVENCHY 2020春夏系列形象片。圖／...
氣場強大的英國女星夏綠蒂蘭普琳詮釋GIVENCHY 2020春夏系列形象片。圖／GIVENCHY提供
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GIVENCHY 2020春夏系列形象影片中，鞋履變成道具電話筒。圖／擷取自GI...
GIVENCHY 2020春夏系列形象影片中，鞋履變成道具電話筒。圖／擷取自GIVENCHY形象影片
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夏綠蒂蘭普琳和Marc Jacobs拍攝GIVENCHY 2020春夏形象片。圖...
夏綠蒂蘭普琳和Marc Jacobs拍攝GIVENCHY 2020春夏形象片。圖／GIVENCHY提供
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同樣的服裝分別由夏綠蒂蘭普琳和Marc Jacobs演繹，跨越性別界線。圖／GI...
同樣的服裝分別由夏綠蒂蘭普琳和Marc Jacobs演繹，跨越性別界線。圖／GIVENCHY提供
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氣場強大的英國女星夏綠蒂蘭普琳詮釋GIVENCHY 2020春夏系列形象片。圖／...
氣場強大的英國女星夏綠蒂蘭普琳詮釋GIVENCHY 2020春夏系列形象片。圖／GIVENCHY提供
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MCM春夏形象片散發舞廳狂歡後的餘溫，夾克外套25,500元、運動鞋17,500...
MCM春夏形象片散發舞廳狂歡後的餘溫，夾克外套25,500元、運動鞋17,500元、Utilities黑色後背包27,000元。圖／MCM提供
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Marc Jacobs詮釋GIVENCHY 2020春夏系列。圖／GIVENCH...
Marc Jacobs詮釋GIVENCHY 2020春夏系列。圖／GIVENCHY提供
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MCM的2020春夏形象片有著紙醉金迷的風采，珊瑚紅皮革大衣14萬4,000元。...
MCM的2020春夏形象片有著紙醉金迷的風采，珊瑚紅皮革大衣14萬4,000元。圖／MCM提供
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