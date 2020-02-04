鞋子變成電話筒？時尚小馬哥GIVENCHY形象片綜藝魂爆發

找來重磅女星夏綠蒂蘭普琳（Charlotte Rampling）和時尚小馬哥Marc Jacobs鬥演技、玩一波，GIVENCHY春夏形象片是長達2分鐘的趣味微電影；MCM也是以迪斯可舞池的金屬冷色，拍攝出頹廢的春夏形象片，兩個品牌都是玩很大、放很開的態勢，打造耳目一新的視覺。

73歲的英國女星夏綠蒂蘭普琳在GIVENCHY 2020春夏形象片中，作為演技大考驗的老師，找來Marc Jacobs演出喜怒哀樂等各種表情，兩人搭檔迸發綜藝魂，各式各樣的表情演出趣味橫生，春夏新款鞋履則入鏡變成道具，成了Marc Jacobs手上的電話筒。兩人穿搭由藝術總監Clare Waight Keller執掌，展現九○年代巴黎、紐約的風貌，採用人像照片風格，展現自信優雅風範。

MCM則是以慕尼黑迪斯可（Disco）到柏林高科技（Techno）電子音樂為主軸，作為2020年春夏廣告大片的背景，講述派對愛好者和搖滾明星一同踏上音樂的旅程，由饒舌歌手Tayahna Walcott、滑板選手Evan Mock等5位年輕世代在夜店中的身影為主視覺，運用舞池的昏暗、地下室鐵門的金屬冷光，展現日出日落、濃妝到素顏、堅強到脆弱等二元命題，將搖滾樂的暗黑色彩、流行音樂的鮮豔色系並存，打造張力十足的形象大片。

█GIVENCHY 2020春夏形象影片：

https://www.youtube.com/watch?v=cfIUVlF-0bg

█MCM 2020春夏形象影片：