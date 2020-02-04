讓心靈與收藏同樣豐碩 高級鐘表的藝想時代

社群軟體的年代，無論聚餐或出遊，拍照上傳幾乎成了固定程序、高程度改變現代人的生活。九零年代手機發明的同時，人們還在意外型設計，2020年的今天智慧型手機已畫質堪比精密相機，輔以修圖軟體，創造出無數的過剩影像。

由三位策展人聯手的「圖像超級市場」展覽，將在巴黎的「國立網球場現代美術館」展出。國立網球場現代美術館由2006年便開始與積家（Jaeger-LeCoultre）的合作關係，本次展覽主題則聚焦於探討圖像經濟（ICONOMY），理解圖片在現代社會的傳播與交易，並反思影像在當代「超量生產」的社會影響。

積家與國立網球場現代美術館早從2006至今，但積家相對低調、默默為藝術扎根；卡地亞（Cartier）則是從1984年在巴黎成立了「當代藝術基金會」，36年來已舉辦超過100場以上的主題展覽，藏品面向多元、藏品豐富驚人；