親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
肺炎防疫搶物資
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

新北居家檢疫3人失聯？侯友宜：查出3人均已出境

每月從大陸進口上百萬口罩供國內醫院 業者：已斷貨

2、3月份之愛心快閃活動取消

2020-02-05 09:46聯合新聞網 聯合數位文創

因近期環境狀況變化較大，為了守護您與黃瑪瑪的健康，主辦單位將取消2月、3月所有的黃瑪瑪人偶愛心快閃活動，後續若有其他活動將再於官方粉絲團另行通知。

注意事項：主辦單位有權修改、暫停或取消本活動

快閃愛心

延伸閱讀

武漢肺炎緊張夾娃娃機台出現口罩 民眾：花10...

1月29日黃瑪瑪人偶愛心快閃活動取消通知

女孩轉頭見《冰雪奇緣》Elsa顏值超崩壞 網...

買來柴火捨不得燒 日本網友：木頭年輪如梵谷畫...

人偶般絕美外貌！太妍登韓版時尚雜誌　「泰迪熊...

去年3天賣光！LEGO樂高「舞獅」新年盒組開...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

生乳捲包著「焦糖布丁」！亞尼克限量新品＋動物點心杯

2020-02-04 23:21

情人節送禮首選！「高顏值香水、香氛蠟燭」快放入口袋名單

2020-02-04 20:27

韓國江南貴婦最愛SPA 雪花秀引進台灣身心靈超舒暢

2020-02-04 19:48

迪士尼櫻花季情人節登場 四大人氣角色聯手掀粉紅旋風

2020-02-04 19:19

獨／東區倒店又一間！「金鳳錦燒鵝」才7個月就熄燈

2020-02-04 19:14

Le Creuset特賣來了 經典媽咪鐵鍋現省逾萬元

2020-02-04 18:51

孫藝真、玄彬《愛的迫降》瑞士初相遇　國民女神穿格紋外套就是正　

2020-02-04 18:31

松本清日本進口口罩最低1片3元！搶買排隊人龍塞爆門市

2020-02-04 17:46

凱特王妃出席英國電影學院獎 四葉草珠寶貴氣不失親民

2020-02-04 17:36

酒神包塗上「草莓巧克力粉」 Gucci情人節系列登場！

2020-02-04 17:34

秒殺！哥排隊不是為買口罩、是搶女友的限量情人節唇膏

2020-02-04 17:31

趕快來做筆記！eBay預測2020年最值得入手表款 復古風格、玫瑰金材質最熱門

2020-02-04 17:30

鞋子變成電話筒？時尚小馬哥GIVENCHY形象片綜藝魂爆發

2020-02-04 17:23

全透明的Ao Air未來口罩 專屬個人持續送出乾淨空氣

2020-02-04 17:18

讓心靈與收藏同樣豐碩 高級鐘表的藝想時代

2020-02-04 16:51

武漢肺炎疫情延燒！SWATCH集團表展取消 巴塞爾鐘表展、鐘表與奇蹟也緊張

2020-02-04 16:16

小麥肌孫芸芸美腿秀新鞋 BALENCIAGA兩萬有找！

2020-02-04 16:10

讓環保成為習慣！世界最小口袋餐具組 自備餐具再無難事

2020-02-04 16:01

林曉同珠寶20周年玩很大 不只推新作品還跨界出香水

2020-02-04 15:35

台灣之光！「台灣酒研學院」奪亞太地區最佳教育機構

2020-02-04 15:17

「豪華海景」元宵來了！鮑魚、干貝、草蝦首度入湯圓

2020-02-04 14:56

重現霍格華茲！ 東京也要有「哈利波特影城」了

2020-02-04 14:16

武漢肺炎影響 中港台媒體缺席米蘭時裝周

2020-02-04 13:53

統一集團「Simple Fit」 預計第二季開首家百坪概念店

2020-02-04 13:48

百貨業哀嚎缺口罩 員工、專櫃人員需「自備」口罩防疫

2020-02-04 13:05

渡邊直美人見人愛 拍FENDI微電影又代言kate spade

2020-02-04 13:01

U值媒／真實謊言堆積 是善意？還是逃避？

2020-02-04 12:51

「愛的迫降」孫藝珍 靠4重點畫出減齡妝容 電翻玄彬

2020-02-04 12:49

U值媒／關注小人物的生死與掙扎 在戰爭中，每個人都一樣的渺小

2020-02-04 12:39

柳葉刀與柳葉針 醫學與時間的美麗巧合

2020-02-04 12:39

U值媒／蓋瑞奇英式黑色幽默 這片可以買單了！

2020-02-04 11:55

野人火鍋推新品！「國宴專用」雞肉+剝皮辣椒爽度十足

2020-02-04 11:37

U值媒／夢走不下去也是前進吧？

2020-02-04 11:34

住房送SPA、夢幻套餐！全台「25間情人節大餐」超放閃

2020-02-04 11:24

超夯永保安康紀念車票又來了！ 限量7千套周六開搶

2020-02-04 11:11

年假+疫情衝擊 元月車市跌1成

2020-02-04 00:40

iPhone換電池只要990元 不限用戶全台myfone門市皆可修

2020-02-03 22:54

戴口罩得用「眼睛放電」！搜羅6款眼霜拯救疲憊貓熊眼

2020-02-03 19:54

約克維奇重返世界球王 搶先戴Seiko Astron限量聯名表

2020-02-03 18:40
看更多

熱門文章

大放送！光南宣布免費發50萬片口罩 全台25店限2天領

2020-02-04 19:33

國道新規！路肩限速60公里 出口前500公尺不得駛回主線

2020-02-04 13:05

「可惡送人了」口罩掃貨潮後 宅神鐵口直斷：下個缺貨的是它

2020-02-04 15:24

實名制後口罩去哪買？哪些是健保特約藥局？三招可查詢

2020-02-04 11:29

武漢肺炎爆發前他囤口罩被嘲笑 網友回頭再看：根本先知

2020-02-04 21:06

七天只有兩片口罩怎麼用？ 醫師傳授口罩搭配法

2020-02-04 13:20

WHO代表：健康人戴口罩 罹患武漢肺炎風險更高

2020-02-04 23:30

口罩實名制2/6上路 又有網路神人先做好健保藥局地圖

2020-02-04 11:08

學校買不到額溫槍正苦 泰山高中電子科不到一周自產製

2020-02-04 15:28

武漢肺炎口罩之亂！實名制「7天2片」數字怎來的？產能公式揭密

2020-02-04 10:55

疫情蔓延酒精一瓶難求 理科太太分享「法寶」取代

2020-02-04 12:45

段宜康：走路開車都戴口罩 這些人需要的是鎮靜劑

2020-02-04 10:42

松本清日本進口口罩最低1片3元！搶買排隊人龍塞爆門市

2020-02-04 17:46

不只口罩、珍奶…史上8大亂 這個最厲害 神明都驚動了

2020-02-05 08:00

獨／東區倒店又一間！「金鳳錦燒鵝」才7個月就熄燈

2020-02-04 19:14

大樂透今頭獎上看3億元 春節大紅包剩99組今晚續開

2020-02-04 11:50

每月從大陸進口上百萬口罩供國內醫院 業者：已斷貨

2020-02-05 09:49

原本沒人要買 桃園分署今法拍43個口罩瞬間被搶光

2020-02-04 17:42

動員3千人！郵差今起全力投遞口罩「很怕被偷」

2020-02-05 09:19

2020年第一次水逆2月中報到！重災區Top 5星座要注意了

2020-02-04 16:08

口罩7天限買2片每天要就醫怎麼辦？ 他透露這裡有得買

2020-02-04 13:54

口罩實名制將上路 在台外籍人士憂：我們怎麼辦

2020-02-04 13:59

口罩新制7天給金門1萬片 民眾說：剩下13萬人呢？

2020-02-04 13:52

口罩2/6起到健保藥局買 業者：如成功將創公衛史紀錄

2020-02-04 11:31

豬肉片出現黑斑 行家揭真相網喊「長知識了」

2020-02-04 14:55

出門口罩戴好戴滿？常見壞習慣 醫：放著不管小心毀容

2020-02-05 09:00

1天只能用1片 醫護罩不住了...「拜託民眾別再搶醫療口罩」

2020-02-05 00:14

北台灣濕冷迎風面有雨 吳德榮：明天天氣好轉氣溫回升

2020-02-05 07:31

家人當年被關和平 高中生：拜託把口罩讓給有需要的人

2020-02-05 07:37

今晚大樂透頭獎再槓！21人一注獨得百萬大紅包　

2020-02-04 22:11

光南大批發送50萬一般口罩 網友：最需要的人去排隊

2020-02-04 22:12

兩款新刮刮樂今上市 總獎金逾12億元

2020-02-04 12:08

衛生局拿配發口罩作公關？ 第一線醫護喊快沒庫存了！

2020-02-04 21:52

「爸是當年受困和平的醫生」高中生的一封信呼籲不要搶口罩

2020-02-04 21:01

買不到酒精用偷的？ 新竹診所廁所酒精不翼而飛

2020-02-04 13:37

協助抗疫！三商家購美廉社2月6日發送3千片兒童口罩

2020-02-04 18:39

別只怕武漢肺炎！8旬嬤沒打疫苗 流感發病一天就喪命

2020-02-04 17:13

兒童口罩用量大？ 台大醫：棉布口罩每天換洗即可

2020-02-04 12:41

「愛的迫降」孫藝珍 靠4重點畫出減齡妝容 電翻玄彬

2020-02-04 12:49

口罩實名制 外勞怎買？ 陳時中：在台有工作有健保卡

2020-02-04 10:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top