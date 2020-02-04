武漢肺炎疫情延燒！SWATCH集團表展取消 巴塞爾鐘表展、鐘表與奇蹟也緊張

2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）的疫情持續擴大，連帶影響了不同大型展覽的舉辦，鐘表產業也十分關注武漢肺炎的發展。而首當其衝將於3月登場的SWATCH鐘表展（Time To Move），也確定取消。而四月下旬登場的巴塞爾珠寶暨鐘表展（Baselworld）、鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）是否會跟進？各界都在等著看。

在2018年宣出退出巴塞爾珠寶暨鐘表展的SWATCH集團，旗下的高價位品牌包括歐米茄（OMEGA）、寶珀（Blancpain）、寶璣（Breguet）、格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）以及雅克德羅（JAQUET DROZ），在2019年5月時，首度舉辦自家的名為「Time To Move」的鐘表展，由於迴響不錯，因此集團想循例於今年3月時，再度舉行。不過隨著武漢肺炎的不明朗，SWATCH集團在2月3日時發布新聞聲明，將要取消這一次的Time To Move鐘表展，讓不少專業鐘表媒體愕然。

不過根據外媒「Le Temps」的報導指出，SWATCH集團認為武漢肺炎的傳播性充滿了不確定性，為了品牌VIP、以及集團成員的利益前提下，取消今年的聯合鐘表展。未來，各個品牌也將依照規劃，透過地區性的活動來曝光全新表款。SWATCH集團還強調，這是不希望我們的合作夥伴暴露在可能不安全的國際差旅中。而同樣在去年也宣布退出巴塞爾珠寶暨鐘表展的SEIKO集團，也計畫在3月份選在日本舉辦自家的鐘表高峰會，同時紀念Grand Seiko創立60周年，詢問台灣品牌方後，未收到總部的其他計畫，應會如期進行。不過，目前日本是中國境外，武漢肺炎確診人數最多的國家，是否沒有風險？有賴品牌總部評估。