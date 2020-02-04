台灣之光！「台灣酒研學院」奪亞太地區最佳教育機構

國際酒類權威教育機構英國列酒與葡萄酒教育基金會(Wine & Spirit Education Trust，簡稱WSET)日前公佈2019年年度最佳教育機構，此獎從75個國家、880個授權教育機構中，選出對於葡萄酒及烈酒教育具有貢獻並具備創新精神的單位，台灣酒研學院入圍全球10大教育機構，並獲選為亞太地區第一最佳教育機構。

台灣酒研學院成立於2007年，由講師陳怡樺及柯汝同(Tom Curry)共同創立，主要在推動國際品酒認證，並於2009年起承辦英國烈酒葡萄酒基金會(Wine & Spirit Education Trust，簡稱WSET)認證課程，同時是台灣第一家獲得授權核准提供WSET初階、中階到高階葡萄酒、烈酒、清酒認證課程的教育機構。近年來台灣品酒風氣盛行，消費者對於酒類知識了解需求倍增，目前台灣酒研學院通過認證學員已超過15,000人。

據WSET官方數據顯示，2018年至2019年大陸及台灣地區WSET認證課程就佔了全世界的24%。其中，2018年至2019年度開設WSET認證課程的國家，台灣排名第8，比前年成長16%。

WSET在官方提名報導也提到，台灣酒研學院以「吸引年輕的消費者以及酒業工作者接受WSET教育，並通過創新的最高標準課程為他們開啟了全新視野。」