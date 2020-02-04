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「豪華海景」元宵來了！鮑魚、干貝、草蝦首度入湯圓

2020-02-04 14:56聯合報 記者羅建怡／即時報導

元宵節在每年的正月十五(今年為2月8日)登場，是年後第一個月圓夜，有「小過年」之稱；依習俗，家家戶戶會在當天吃元宵、猜燈謎，象徵「事事圓滿人團圓」。但包進鮑魚、干貝、草蝦的湯圓，你吃過沒？台北王朝大酒店即日起至2月9日推出這款「豪華海景湯圓」，話題十足。

王朝酒店玉蘭軒主廚駱林榮與副主廚林芫榮聯手打造的「豪華海景湯圓」，選用進口的鮑魚、干貝、草蝦三種高檔海鮮製成，外層糯米皮為純手工揉製，外皮Q彈有嚼勁，湯圓內餡口味為蠔皇鮑魚、XO醬干貝和起司草蝦，每份3入售價280元，滿滿的海味與豐富口感，顛覆食客對鹹湯圓的想像。此外，也有甜蜜蜜的「美人滋補湯圓」，以新鮮蓮子為主餡，搭配桂花甜湯、紅棗與銀耳，3入售價180元。

位於高雄燈會主舞台與愛河水舞秀搖滾區的國賓飯店，擁有第一排景觀視野，於燈會期間推出系列餐飲與住房專案。國賓小棧也在燈會期間推出年度限定的「黃金炸元宵」，由師傅現場手工揉捏、立即油炸的道地的古早味，外皮酥脆有嚼勁，內餡有紅豆、芝麻及花生三種口味，單顆50元，每盒5顆裝250元。高雄燈會即起至2/9。

新東陽即起至8日也在全台指定門市舉辦傳統技藝「手工拖拉元宵」活動，現場除了師傅示範，也開放學童團體免費報名體驗古法手搖元宵。另於現場販售現炸元宵，今年有新版正夯的奶茶口味。

新東陽舉辦拖拉元宵活動長達30多年，手工元宵以新鮮糯米浸泡、研磨與脫水成粉等多道工序後，搭配獨家特製內餡，透過專業的拖拉技巧與力道，均勻裹上層層糯米粉，在烹煮時散發糯米自然香氣。除經典的芝麻、花生、棗泥、豆沙、桂花等，今年還新增話題不斷的奶茶口味元宵，外皮也有分傳統糯米與健康紫米兩種。期間至新東陽舞元宵門市/專櫃現場購買10入以上元宵，再送元宵限定提袋，送完為止。

「豪華海景」限定元宵，口味各包含草蝦、干貝、鮑魚，三種澎派海鮮餡料。圖／王朝酒店...
「豪華海景」限定元宵，口味各包含草蝦、干貝、鮑魚，三種澎派海鮮餡料。圖／王朝酒店提供
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高雄國賓黃金炸元宵。圖／高雄國賓提供
高雄國賓黃金炸元宵。圖／高雄國賓提供
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現炸元宵外酥內軟口感讓人驚豔。圖／新東陽提供
現炸元宵外酥內軟口感讓人驚豔。圖／新東陽提供
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元宵節

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