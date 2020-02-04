武漢肺炎影響 中港台媒體缺席米蘭時裝周

武漢肺炎疫情延燒，看似毫無相干的時裝周也連帶受到影響。隨著義大利禁止中港台澳班機入境後，預計2月18開跑的2020秋冬米蘭時裝周首先受到衝擊，據了解亞洲媒體今年將會大量缺席，不只採訪全部取消，許多品牌台灣方面代表也都不會前往，目前只知道有少數台灣KOL依然會到場。

為了避免群聚感染，這陣子光是在台灣的多場精品發表會都取消或是延期舉辦，甚至連新品的發稿都非常謹慎低調，以免在非常時期碰觸到任何疫情相關敏感議題而惹火上身。而以米蘭時裝周來說，為期約一周的行程每天都有十幾場的時裝秀和多場靜態展演，來自世界各地的媒體、KOL等在密閉空間裡待上至少超過20分鐘的時間，又因為座位數有限、媒體數量大，人與人之間的距離也都非常小，以防疫角度來看確實不妥。不過整個大中華區媒體人數也有一定數量，加上日本幾乎有近30%的華人面孔（日本目前不再禁航名單中），屆時要怎麼填補空位也是各品牌目前正在傷腦筋的問題。據了解，有些品牌正在研議要以「減少入場名額」的方式降低風險，緊接著在米蘭之後的巴黎時裝周目前則並未受到禁行影響。