統一集團「Simple Fit」 預計第二季開首家百坪概念店

看準時下大眾追求健康養生的需求，統一企業集團今年首度結合旗下飲食、保健、運動等三大事業體，提出「Simple－Fit」生活提案，今天（2/4）起全面啟動，除了全台7－ELEVEN、康是美門市設有「Simple－Fit」專案架，提供健康飲食的參考之外，預計今年第二季還將於北部或中部開設首間概念店，以百坪以上大店結合7－ELEVEN、康是美、BEING fit等聯合門市，提供消費者更便利的選擇。

統一企業集團指出，「Simple－Fit」是一種生活態度，期望透過全台7－ELEVEN、康是美、BEING fit門市，讓消費者輕鬆選擇適合自己的飲食、運動及保健觀念。

7－ELEVEN今年鎖定健身飲食、年輕新世代、多樣化組合購需求、夯減醣優質蛋白等新生活飲食4大趨勢，推出相關商品並提供營養菜單，不論早餐、午餐或運動前後都能找到合適的飲食；康是美也特別設立「Simple－Fit」主題專區，共計有5項新品、30項熱銷商品優惠。

BEING fit 與BEING sport除了由專業教練依消費者需求量身規畫課程之外，更針對「Simple－Fit」生活提案搭配多元飲食的運動菜單。