百貨業哀嚎缺口罩 員工、專櫃人員需「自備」口罩防疫

為了終結口罩搶購亂象，口罩實名新制2月6日上路，但7天僅可購買2片，對於直接面對消費者、且需長時間配戴的服務業來說，難免焦慮是否有足夠的口罩應對。詢問了幾家國內百貨商場，業者皆低調的說，年前雖準備了一批口罩，但實在難以支撐供應給所有商場的員工，加上目前主要落實自主管理，目前絕多數百貨商場多採用員工、專櫃人員「自備」口罩方式。

詢問了數家百貨關於口罩供應問題都低調的表示，百貨員工或專櫃人員口罩，目前都以員工自備為主，原因是百貨企業端目前也都買不到口罩，或者能採購到的數量有限，要供應給員工實在有困難。

百貨業曾經歷過SARS零售黑暗時期，都有相關經驗值，這回面對武漢肺炎可不敢輕忽，積極做好相關防疫措施，提供安全消費環境。

新光三越現階段防疫措施，在「環境面」，特別強化各項公共設施每日環境清潔消毒頻次與範圍，尤其是兒童遊戲區、手扶梯扶手帶、電梯按鍵、門把、美食街公共用餐座席等顧客接觸面頻繁區域的擦拭消毒。針對「顧客服務」的部分，於重點出入口及餐飲樓層增設手部消毒器、店內宣導用餐前勤洗手等提醒。

另外，服務台強化租借設備的消毒頻率，針對娃娃車租借部分，新光三越鼓勵民眾自備娃娃車，針對需要租借的消費者，每次租借前後及下次使用前皆會進行娃娃車全車消毒後再提供給顧客使用。「員工」健康管理面，鼓勵第一線人員配戴口罩、自主測量體溫、有咳嗽發燒症狀盡速就醫並確實通報、員工旅遊史及健康狀況普查及追蹤；外來訪客需測量體溫，體溫合格始可進入買場。

遠東百貨第一線服務人員除了配戴口罩、出勤測量體溫、每日定時消毒，重點出入口備有酒精供顧客消毒，開店前開窗通風、閉店後全館消毒。為防止嬰幼兒童感染、降低接觸公共媒介物風險，目前全面暫停娃娃車租借。

環球購物中心要求商場同仁全程配戴口罩，針對員工出入設置檢驗站，上班同仁需測量體溫。對於商場防疫，每天定期進行手扶梯扶手、電梯間按鈕消毒，各出入口備有酒精消毒液提供使用，另外，目前仍提供娃娃車租借使用，但租借歸還後及下次使用前，皆會全車酒精75%消毒。