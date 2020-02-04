親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
肺炎防疫搶物資
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

我武漢肺炎升級！浙江人禁來台 籲國人暫停中國旅行

國道新規！路肩限速60公里 出口前500公尺不得駛回主線

百貨業哀嚎缺口罩 員工、專櫃人員需「自備」口罩防疫

2020-02-04 13:05聯合報 記者江佩君／即時報導

為了終結口罩搶購亂象，口罩實名新制2月6日上路，但7天僅可購買2片，對於直接面對消費者、且需長時間配戴的服務業來說，難免焦慮是否有足夠的口罩應對。詢問了幾家國內百貨商場，業者皆低調的說，年前雖準備了一批口罩，但實在難以支撐供應給所有商場的員工，加上目前主要落實自主管理，目前絕多數百貨商場多採用員工、專櫃人員「自備」口罩方式。

詢問了數家百貨關於口罩供應問題都低調的表示，百貨員工或專櫃人員口罩，目前都以員工自備為主，原因是百貨企業端目前也都買不到口罩，或者能採購到的數量有限，要供應給員工實在有困難。

百貨業曾經歷過SARS零售黑暗時期，都有相關經驗值，這回面對武漢肺炎可不敢輕忽，積極做好相關防疫措施，提供安全消費環境。

新光三越現階段防疫措施，在「環境面」，特別強化各項公共設施每日環境清潔消毒頻次與範圍，尤其是兒童遊戲區、手扶梯扶手帶、電梯按鍵、門把、美食街公共用餐座席等顧客接觸面頻繁區域的擦拭消毒。針對「顧客服務」的部分，於重點出入口及餐飲樓層增設手部消毒器、店內宣導用餐前勤洗手等提醒。

另外，服務台強化租借設備的消毒頻率，針對娃娃車租借部分，新光三越鼓勵民眾自備娃娃車，針對需要租借的消費者，每次租借前後及下次使用前皆會進行娃娃車全車消毒後再提供給顧客使用。「員工」健康管理面，鼓勵第一線人員配戴口罩、自主測量體溫、有咳嗽發燒症狀盡速就醫並確實通報、員工旅遊史及健康狀況普查及追蹤；外來訪客需測量體溫，體溫合格始可進入買場。

遠東百貨第一線服務人員除了配戴口罩、出勤測量體溫、每日定時消毒，重點出入口備有酒精供顧客消毒，開店前開窗通風、閉店後全館消毒。為防止嬰幼兒童感染、降低接觸公共媒介物風險，目前全面暫停娃娃車租借。

環球購物中心要求商場同仁全程配戴口罩，針對員工出入設置檢驗站，上班同仁需測量體溫。對於商場防疫，每天定期進行手扶梯扶手、電梯間按鈕消毒，各出入口備有酒精消毒液提供使用，另外，目前仍提供娃娃車租借使用，但租借歸還後及下次使用前，皆會全車酒精75%消毒。

高雄漢神百貨、漢神巨蛋，設置體溫檢測機，要求員工、廠商進出皆需檢測體溫，測溫通過才可進出，並需手部酒精消毒及戴口罩。賣場全館加強消毒及殺菌，顧客各出入口處，提供酒精消毒。賣場硬體部分包括手扶梯、電梯、停車自動繳費機、提款機、廁所、按鍵螢幕、門把、地板，皆有使用酒精消毒及漂白水稀釋清潔。

經歷過SARS，面對武漢肺炎全民也更有警覺，但也造成口罩大缺貨的現象。本報資料照...
經歷過SARS，面對武漢肺炎全民也更有警覺，但也造成口罩大缺貨的現象。本報資料照片
分享
直接面對消費者的百貨專櫃人員，對口罩的使用時間與需求相較一般大眾來得更高。圖／摘...
直接面對消費者的百貨專櫃人員，對口罩的使用時間與需求相較一般大眾來得更高。圖／摘自SOGO粉絲團
分享
百貨商場在各出入口增設手部消毒器。圖／環球購物中心提供
百貨商場在各出入口增設手部消毒器。圖／環球購物中心提供
分享
百貨商場針對娃娃車租借部分，租借歸還後及下次使用前，皆會全車消毒。圖／環球購物中...
百貨商場針對娃娃車租借部分，租借歸還後及下次使用前，皆會全車消毒。圖／環球購物中心提供
分享
百貨從前場到後場，啟動內外防護積極做好防疫措施。圖／遠百提供
百貨從前場到後場，啟動內外防護積極做好防疫措施。圖／遠百提供
分享

口罩電梯武漢肺炎

延伸閱讀

口罩實名制購買上路 雲林252家特約藥局可上...

兒童口罩用量大？ 台大醫：棉布口罩每天換洗即...

醫院口罩販賣機今秒完售 庫存能撐多久沒把握

台大急診醫䕶一天僅兩片口罩 江啟臣籲先滿足一...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

重現霍格華茲！ 東京也要有「哈利波特影城」了

2020-02-04 14:16

武漢肺炎影響 中港台媒體缺席米蘭時裝周

2020-02-04 13:53

統一集團「Simple Fit」 預計第二季開首家百坪概念店

2020-02-04 13:48

渡邊直美人見人愛 拍FENDI微電影又代言kate spade

2020-02-04 13:01

U值媒／真實謊言堆積 是善意？還是逃避？

2020-02-04 12:51

「愛的迫降」孫藝珍 靠4重點畫出減齡妝容 電翻玄彬

2020-02-04 12:49

U值媒／關注小人物的生死與掙扎 在戰爭中，每個人都一樣的渺小

2020-02-04 12:39

柳葉刀與柳葉針 醫學與時間的美麗巧合

2020-02-04 12:39

U值媒／蓋瑞奇英式黑色幽默 這片可以買單了！

2020-02-04 11:55

野人火鍋推新品！「國宴專用」雞肉+剝皮辣椒爽度十足

2020-02-04 11:37

U值媒／夢走不下去也是前進吧？

2020-02-04 11:34

住房送SPA、夢幻套餐！全台「25間情人節大餐」超放閃

2020-02-04 11:24

超夯永保安康紀念車票又來了！ 限量7千套周六開搶

2020-02-04 11:11

年假+疫情衝擊 元月車市跌1成

2020-02-04 00:40

iPhone換電池只要990元 不限用戶全台myfone門市皆可修

2020-02-03 22:54

戴口罩得用「眼睛放電」！搜羅6款眼霜拯救疲憊貓熊眼

2020-02-03 19:54

約克維奇重返世界球王 搶先戴Seiko Astron限量聯名表

2020-02-03 18:40

情人節脫單必擦「莫蘭迪指彩」美炸！用指尖招桃花勝利

2020-02-03 17:46

這是「大辣」等級的超級盃！翹臀珍上演VERSACE換裝秀

2020-02-03 17:26

心形水鑽藏在哪？Roger Vivier方釦鞋考驗你的眼力

2020-02-03 16:40

櫻潮來襲！八重櫻炸裂奧萬大 春遊入住有優惠

2020-02-03 16:09

HUBLOT、FRANCK MULLER助攻 情人節「表」白心意

2020-02-03 15:55

展現北歐風格明亮底蘊 描繪恬靜生活風景

2020-02-03 15:09

Lady Gaga、木村拓哉、G-Dragon權志龍最愛 傳奇銀飾品牌Cody Sanderson開進台北

2020-02-03 15:07

7-ELEVEN草莓季粉嫩登場 草莓巧克力三天王吃了超療癒

2020-02-03 14:40

時尚精緻小物 點燃情人節愛火

2020-02-03 13:56

RIMOWA冰藍色行李箱一推出就被秒殺 網：「手機拍不出它十分之一美的神仙顏色」

2020-02-03 13:44

甜點控玩日本必買！明治阿波羅巧克力50周年推限定優格

2020-02-03 13:04

配色超好搭！HOGAN情人節限定情侶鞋 微甜有個性

2020-02-03 12:59

戴口罩、天氣冷必備！凡士林超強4種用法，濕敷能搶救

2020-02-03 12:33

衛生局查緝食藥化妝品違規廣告 有業者整年遭罰529萬元

2020-02-03 12:24

影／台灣燈會炫光車隊有創意 動物狂歡嘉年華今晚啟動

2020-02-03 11:05

台北國際書展延期 樂天Kobo、Readmoo線上書展先過書癮

2020-02-02 21:39

消毒抗菌妙招！快學4招「精油日常保養撇步」增加防禦

2020-02-02 20:11

法樂琪創辦人張振民家中跌倒 相驗為心因性疾病死亡

2020-02-02 19:34

「法樂琪」法式料理創辦人Jimmy張振民逝世 享壽69歲

2020-02-02 17:26

開工臉部也要大掃除！三步驟還妳水亮嫩白臉

2020-02-02 16:06

精品送暖！開雲、LVMH集團慷慨捐助上億對抗武漢肺炎

2020-02-02 15:08

把媽媽的衣櫥當遊戲間 布蕾克女兒愛穿高跟鞋

2020-02-02 14:17
看更多

熱門文章

蘇揆拍板6日起買口罩實名制 每人7天內限購2片

2020-02-03 20:45

4日起超商不賣口罩 你一定要知道的買口罩Q&A

2020-02-03 22:11

吳德榮：上周寒流 繼霸王級寒流後最強

2020-02-04 07:17

超商明起不賣口罩 2月6日起持健保卡在藥局買

2020-02-03 21:22

行政院拍板6日起口罩實名制 每人7天內限購2片

2020-02-03 20:53

實名制後口罩去哪買？哪些是健保特約藥局？三招可查詢

2020-02-04 11:29

賣場PM2.5口罩整排沒人搶 網曝真相：有用的話早就搶爆

2020-02-03 19:34

路邊見三隻流浪貓 男子「用熱咖啡淋小貓」網竟一面倒讚翻

2020-02-03 21:59

口罩7天限買2片 醫生嘆：口罩現在可能真要重複使用了

2020-02-04 07:35

iPhone換電池只要990元 不限用戶全台myfone門市皆可修

2020-02-03 22:54

台灣為口罩吵翻天 沈富雄：我若是病毒會笑掉環狀大牙

2020-02-03 14:42

醫師笑：口罩實名制貢獻大 數學教育史上大突破

2020-02-04 10:17

0是奇數還偶數？口罩實名制分流 衛福部小編激動解答

2020-02-04 10:02

如何讓口罩活過來？ 台大名醫施景中這麼建議

2020-02-03 22:10

護理師曝醫院口罩慘況 驚嘆：原來醫護人員也有這天

2020-02-03 16:29

國道新規！路肩限速60公里 出口前500公尺不得駛回主線

2020-02-04 13:05

武漢肺炎口罩之亂！實名制「7天2片」數字怎來的？產能公式揭密

2020-02-04 10:55

口罩實名制2/6上路 又有網路神人先做好健保藥局地圖

2020-02-04 11:08

不是說好每天供應400萬片口罩？ 假日只生產189萬片不到一半

2020-02-03 17:22

兩波冷空氣報到 本周低溫下探12、13度

2020-02-04 09:44

稱口罩沒了…下秒他見店員「拿出一包賣別人」超怒：要檢舉！

2020-02-03 22:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top